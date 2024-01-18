Politico назвало еще один повод для беспокойства Запада из-за Украины

Страны Европы, в первую очередь Германия, второй по величине донор помощи Украине после США, опасаются, что в случае победы Трампа Вашингтон урежет объемы поддержки Киева. Москва осуждает поставки оружия украинской стороне

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Страны Европы обеспокоены, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США они будут вынуждены оказывать Украине военную и финансовую помощь без поддержки со стороны Вашингтона, сообщает Politico со ссылкой на источники в политических кругах.

Трамп 16 января набрал более 50% голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова, первом в США голосовании по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. Эта победа делает все более вероятным исход, при котором «Европе придется искать собственный путь борьбы с Россией», пишет издание.



На этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц призовет европейских лидеров «активизироваться и внести больший вклад» в победу Украины. В начале января он публично выразил недовольство из-за объемов помощи Киеву, заявив, что запланированные поставки «слишком малы». Шольц намерен поднять эту тему на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на следующей неделе.

В Берлине опасаются, что в случае прекращения поддержки со стороны США вся ответственность ляжет на Германию, пишет издание. Politico приводит данные Кильского института мировой экономики, по которым Германия занимает второе место после США по объемам помощи Украине: по состоянию на конец октября 2023 года она составила €17,1 млрд. Для сравнения: Франция оказала Киеву поддержку на сумму €0,5 млрд, Италия — €0,7 млрд, а Испания — €0,3 млрд.

Об опасениях в Европе, что США могут урезать военную поддержу Украины в случае победы Трампа, писал также Bloomberg. Сам политик заявлял, что в случае прихода в Белый дом будет решать этот вопрос в зависимости от итогов переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также неоднократно говорил, что способен договориться о завершении военных действий между Москвой и Киевом, но президент Украины Владимир Зеленский усомнился в его словах. Он отметил, что конфликт шел еще тогда, когда Трамп был главой государства (Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год).

Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны Запада и заявляют, что она не помешает целям Москвы, но продлит конфликт.