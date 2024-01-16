Дональд Трамп одержал первую победу в президентской гонке в США

Экс-президент США Дональд Трамп победил на внутрипартийном голосовании в штате Айова — первом событии электорального календаря 2024 года. За второе место борются губернатор Флориды Рон Десантис и бывшая посол США в ООН Никки Хейли

Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии.

После подсчета более чем 38 тыс. голосов Трамп получил 53% из них, губернатор Флориды Рон Десантис — 20,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 18,3%. Еще 7,7% набрал Вивек Рамасвами. Другие три кандидата, также претендующие на право представлять республиканцев на президентских выборах, набрали менее 1% каждый, свидетельствуют данные с сайта Республиканской партии в Айове. Это неокончательные результаты.

В тот же день, 15 января, встретились и избиратели-сторонники Демократической партии, однако само голосование будет осуществляться по почте в течение следующих нескольких недель. Итоги ожидаются до 5 марта.

Что такое кокусы и праймериз Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах — кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись «по головам» или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, и при голосовании используются урны и бюллетени. По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах, которые обе партии проведут летом. Для выдвижения в кандидаты одному из претендентов необходимо заручиться поддержкой более чем половины делегатов.

Какую роль сыграет голосование в Айове в президентских выборах

Первые кокусы в Айове традиционно становятся предметом повышенного внимания, несмотря на то, что штат будет представлен всего 40 делегатами из 2429 на партийном съезде в июле (их число определяется пропорционально населению). Все дело в их расположении в электоральном календаре: итоги первых в стране внутрипартийных выборов становятся ключевым показателем поддержки того или иного кандидата, а успех или неудача могут серьезно отразиться на его дальнейшей кампании.

Например, считается, что именно победа Барака Обамы на демократических кокусах в Айове помогла ему вырваться вперед на следующих этапах президентской гонки 2008 года, обойдя прежде считавшуюся фаворитом Хиллари Клинтон. Вместе с тем успех в этом штате далеко не всегда пророчит тому или иному кандидату место в Белом доме: и Трамп в 2016 году, и Байден в 2020 году уступили своим однопартийцам, но затем все равно были избраны президентами США.

В 2024 году главная интрига заключалась не в том, кто победит на республиканских кокусах в Айове — согласно опросам общественного мнения, Трамп опережал оппонентов примерно на 30%. Основная борьба развернулась за второе место — между Никки Хейли и Роном Десантисом. Для последнего она имела особенное значение: несмотря на поддержку губернатора и местного лидера евангелистов, губернатор Флориды так и не сумел обойти ни Трампа, ни Хейли в традиционно консервативном штате. В Нью-Гемпшире, Южной Каролине и Неваде, где пройдут следующие праймериз и кокусы, Десантис также виртуально проигрывает бывшему президенту и экс-постпреду США. Как отмечает The New York Times, электоральные неудачи могут подтолкнуть Десантиса к снятию своей кандидатуры с выборов.

Для Хейли же второе место станет в некотором роде победой, а на праймериз в Нью-Гемпшире через неделю политик может и вовсе обойти Трампа. Согласно опросам общественного мнения, там экс-президент опережает Хейли всего на 7%, но она может сократить отставание благодаря тому, что несколькими днями ранее свою кандидатуру снял ярый критик Трампа и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. На праймериз в Нью-Гемпшире его планировали поддержать 12% избирателей-республиканцев — теперь же часть из них отдаст свои голоса Хейли, которую они называли своим «запасным вариантом».

Где пройдут следующие этапы президентской гонки в США

23 января пройдут демократические и республиканские праймериз в Нью-Гемпшире. Байден официально в них не участвует, но его сторонники призывают избирателей от руки вписать его имя в бюллетень (Нью-Гэмпшир — один из семи штатов США, где голоса за «вписанных» кандидатов автоматически засчитываются).

3 февраля в Южной Каролине пройдут демократические праймериз, а 24 февраля — республиканские. 6 февраля в Неваде пройдут демократические и республиканские праймериз. Причем для «слонов» более важным будут кокусы в том же штате, которые пройдут двумя днями позже.

На должность президента США по состоянию на 16 января претендуют: действующий глава государства Джо Байден (Демократическая партия);

член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс (Демократическая партия);

писательница Марианна Уильямсон (Демократическая партия);

бывший президент Дональд Трамп (Республиканская партия);

бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Никки Хейли (Республиканская партия);

губернатор Флориды Рон Десантис (Республиканская партия);

предприниматель Вивек Рамасвами (Республиканская партия);

экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон (Республиканская партия);

бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли (Республиканская партия);

политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший (независимый кандидат);

профессор философии и политический активист Корнел Уэст (независимый кандидат);

врач Джилл Стайн (Партия зеленых).

Одним из самых важных дней электорального календаря станет 5 марта — так называемый супервторник, в который внутрипартийные выборы пройдут сразу в 16 штатах и островных территориях США: Алабаме, Аляске, Американском Самоа, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Мэне, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе и Юте. В тот же день должны быть подведены итоги голосования по почте в демократических кокусах в Айове.

Всего же к концу марта праймериз и кокусы пройдут в двух третях штатов, и, вероятно, станет ясно, чьи имена будут в бюллетенях на выборах 5 ноября. Формальное выдвижение кандидатов состоится на партийных съездах: республиканцы проведут его 15-18 июля, а демократы — 19-22 августа.