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Bloomberg узнал об опасениях в Европе, что Трамп попытается выйти из НАТО

Bloomberg: европейские чиновники опасаются, что Трамп попытается выйти из НАТО
В Европе опасаются, что после прихода к власти Трамп может урезать поддержку Украине и выйти из НАТО, пишет Bloomberg. По данным агентства, некоторые лидеры боятся даже упоминать об этом, опасаясь сделать событие более вероятным
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС
Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС

Европейские чиновники опасаются победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, поскольку полагают, что он может решить урезать военную помощь Украине или даже выйти из НАТО, выяснил Bloomberg.

По данным агентства, на саммитах Евросоюза некоторые лидеры боятся даже упоминать о перспективе возвращения Трампа, опасаясь сделать это событие более вероятным. Bloomberg отмечает, что многие союзники США также обеспокоены риторикой Трампа «Америка прежде всего» и угрозами выхода из НАТО, «не говоря уже о его протекционистской торговой политике».

«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», — заявил в интервью агентству министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что если США выведут свои войска из Европы, это будет «кошмарным сценарием», поскольку против России она может не выстоять. Вместе с этим Ландсбергис раскритиковал своих европейских союзников, которые ограничивают свою поддержку Украины и отмечают, что это может привести к эскалации войны. Эти аргументы «очень трудно понять», сказал он.

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Фото:Chris Kleponis / picture alliance / Consolidated / ТАСС

И Трамп, и нынешний президент США Джо Байден уже выдвинули свои кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года.

16 января Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусах) в штате Айова. Это было первое в стране голосование по выборам кандидата в президенты от Республиканской партии. В результате подсчета более 95% голосов Трамп получил 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%. Еще 8,3% набрал Вивек Рамасвами, который затем объявил, что выбывает из гонки, и выразил поддержку Трампу.

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Несмотря на успех в Айове, штаты Мэн и Колорадо ранее запретили Трампу участвовать в праймериз республиканцев из-за обвинений, связанных со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Его участию в выборах могут помешать и судебные разбирательства: Трамп — фигурант четырех уголовных дел, ему предъявлены обвинения по 91 пункту.

Во время своего предыдущего президентского срока Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за недостаточный вклад в военные фонды НАТО. Вместе с этим он выступал против выхода США из военного блока.
 

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Дональд Трамп Европа НАТО Военная операция на Украине
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