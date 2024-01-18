Экс-главком НАТО в Европе предложил Западу помочь Украине атаковать Крым

В случае точного удара по Крыму России придется «переосмыслить свои позиции», считает Филип Бридлав. В Москве обещали ответить на попытки Киева вернуть Крым

Филипп Бридлав (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Запад должен помочь Украине нанести удар по Крыму, чтобы «перерезать логистические пути» российским военным» — как пишет The Hill, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову «проникающий и точный» удар, России придется «переосмыслить свои позиции». Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist заявил, что в 2024 году Крым станет «центром тяжести» военного конфликта с Россией. Одной из ключевых задач ВСУ он назвал изоляцию полуострова и подрыв военных возможностей российской стороны.

Власти США заявляли, что не помогали Украине в нанесении ударов по российской территории и не поощряли этого. При этом Соединенные Штаты, как и большинство других стран, не признают референдум от 2014 года, по итогам которого Россия присоединила Крым.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. Министр обороны Сергей Шойгу обещал, что в случае атаки на Крым российская сторона ответит ударами «по центрам принятия решений» на территории Украины. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что попытка отвоевать Крым станет посягательством на существование российского государства и основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания».