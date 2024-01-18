 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-главком НАТО в Европе предложил Западу помочь Украине атаковать Крым

The Hill: экс-главком НАТО в Европе призвал Запад помочь Украине атаковать Крым
Сюжет
Военная операция на Украине
В случае точного удара по Крыму России придется «переосмыслить свои позиции», считает Филип Бридлав. В Москве обещали ответить на попытки Киева вернуть Крым
Филипп Бридлав
Филипп Бридлав (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Запад должен помочь Украине нанести удар по Крыму, чтобы «перерезать логистические пути» российским военным» — как пишет The Hill, такого мнения придерживаются генерал ВВС США в отставке, бывший главнокомандующий объединенными войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав и экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По мнению Бридлава, если украинская сторона нанесет по полуострову «проникающий и точный» удар, России придется «переосмыслить свои позиции». Ходжес считает, что Крым будет иметь решающее значение для будущего развития военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Economist заявил, что в 2024 году Крым станет «центром тяжести» военного конфликта с Россией. Одной из ключевых задач ВСУ он назвал изоляцию полуострова и подрыв военных возможностей российской стороны.

Зеленский назвал Крым и Черное море центром конфликта с Россией
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти США заявляли, что не помогали Украине в нанесении ударов по российской территории и не поощряли этого. При этом Соединенные Штаты, как и большинство других стран, не признают референдум от 2014 года, по итогам которого Россия присоединила Крым.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. Министр обороны Сергей Шойгу обещал, что в случае атаки на Крым российская сторона ответит ударами «по центрам принятия решений» на территории Украины. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что попытка отвоевать Крым станет посягательством на существование российского государства и основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крым Украина НАТО США Филип Бридлав Бен Ходжес
Материалы по теме
Офицеру Росгвардии дали 6 лет за некачественную защиту Крымского моста
Общество
Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом десяти украинских ракет
Политика
Разведка Украины объяснила слова Буданова о том, что ВСУ придут в Крым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Какая роль достанется человеку в мире, где будет править ИИ Pro, 11:29
В «Спартаке» заявили о готовности Амарала делать замечания Абаскалю Спорт, 11:23
Экс-главком НАТО в Европе предложил Западу помочь Украине атаковать Крым Политика, 11:12
Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле Белгорода женщине Политика, 11:10
На смену App Store: удастся ли магазину чат-ботов OpenAI потеснить лидера Pro, 11:00
Касаткина уступила американке и вылетела с Australian Open Спорт, 10:53
В Давосе оценили восстановление Газы минимум в $15 млрд Политика, 10:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Уфе арестовали шестерых участников митинга в поддержку защитника Куштау Политика, 10:43
Десять жилых кварталов со школами и детскими садами рядом с домом РБК и ПИК, 10:42
За какими медицинскими акциями следить в 2024 году — выбор Bloomberg Pro, 10:41
Альфа-банк запустил гибридные цифровые права с поставкой золота Крипто, 10:41
Запад призвал не считать конфискацию активов России панацеей для Украины Политика, 10:40
Последствия удара Пакистана по Ирану. Видео Политика, 10:36
Кто такие сармачары, из-за которых Иран и Пакистан обменялись ударами Политика, 10:34