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Офицеру Росгвардии дали 6 лет за некачественную защиту Крымского моста

Офицер Росгвардии получил 6 лет колонии за некачественную защиту Крымского моста
Офицера Росгвардии признали причастным к организации поставок некачественных комплексов для защиты от беспилотников Крымского моста. Он получил 6 лет колонии, но сохранил свои награды и воинское звание
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бывший глава отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков получил шесть лет колонии общего режима из-за поставки некачественных радиолокационных комплексов для защиты от беспилотников Крымского моста и газопровода из Краснодара на полуостров, сообщили РБК в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре.

Полковнику запросили 7 лет колонии за поставки для Крымского моста
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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

При этом суд не стал лишать его наград и воинского звания, о чем ранее просил прокурор, и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск. Обвинение также ходатайствовало о заключении Волкова в тюрьму на семь лет. Максимальное наказание по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России — десять лет лишения свободы.

О задержании и аресте Волкова стало известно в марте 2023 года. Как утверждал депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее работавший советником главы Росгвардии, поводом для этого стало расследование коррупционной схемы почти на 400 млн руб.

По версии следствия, ведомство в ходе аукциона заключило контракт на поставку двух радиолокационных комплексов для борьбы с беспилотниками с ФГУП РНИИРС (Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи). Его общая сумма составила 395 486 196 руб. Обвинение утверждает, что хотя технические характеристики этих комплексов были недостаточными для успешного выполнения поставленных задач, Волков, зная об этом, «обеспечил условия для принятия оборудования на вооружение».

Офицер Росгвардии не признал свою вину. По словам его адвоката, предприятие, выпускающее данные комплексы, является монополистом и самостоятельно устанавливает цены. Также сторона защиты утверждала, что комплексы «работали». Адвокат Волкова называл своего подзащитного «хозяйственником» и отмечал у него отсутствие радиотехнического образования.

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В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего произошло обрушение пролетов одной из полос автомобильной части конструкции. В ФСБ назвали организатором взрыва представителей украинской военной разведки. В Киеве в свою очередь отвергли причастность к произошедшему.

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