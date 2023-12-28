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Военная операция на Украине ,  
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Разведка Украины объяснила слова Буданова о том, что ВСУ придут в Крым

В ГУР Украины назвали инструментом влияния слова о приходе ВСУ в Крым в 2023-м
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава разведки Украины Буданов говорил, что ВСУ в 2023-м выйдут на границы 1991 года. В ведомстве пояснили, что такие заявления — часть информационной борьбы. Москва требует от Киева признать новые территориальные реалии
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Слова чиновников и военных с прогнозами об итогах боевых действий являются «инструментом влияния» в информационной борьбе, заявил представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Суспiльне».

«Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства — это также инструмент влияния. Они делаются тогда, когда это необходимо, и получается подходящий итог», — сказал Юсов.

Так он ответил на вопрос о прежних заявлениях, согласно которым украинская армия в этом году должна была войти в Крым. «Что касается конкретных заявлений, они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году и этим летом», — добавил он.

О попытке ВСУ высадить десант в Крыму Минобороны России сообщало в начале октября. В военном ведомстве заявили, что пресекли атаку. Тогда же ФСБ сообщала о задержании диверсанта. «Он рассказал, что группа хотела снять фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму», — говорилось в сообщении спецслужбы.

В октябре прошлого года начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ к лету 2023-го выйдут на границы 1991 года, включающие Крым и юго-восток Украины, и это приведет к окончанию военных действий, передавала «Страна».

В то же время он указывал, что до конца 2022-го украинская армия продвинется вперед в районе Херсона. 9 ноября прошлого года российская армия приняла решение об отводе войск из этого города для занятия обороны по левому берегу Днепра.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет готова к переговорам с Россией после выхода на свои границы 1991 года. Москва не раз отмечала, что для мирного урегулирования Киев должен признать новые территориальные реалии. Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».

В ходе прямой линии 14 декабря Путин заявил, что мир на Украине будет достигнут после достижения Россией своих целей.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Крым разведка Военная операция на Украине
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