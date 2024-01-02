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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал Крым и Черное море центром конфликта с Россией

Зеленский: Крым и Черное море станут центром военного конфликта с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина в 2024 году сосредоточится на боевых действиях в Крыму и «спасении городов на востоке и юге», сообщил Зеленский. Москва называет вопрос принадлежности полуострова закрытым и обещает ответить на попытки Киева вернуть его
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В наступившем 2024 году «центром тяжести» военного конфликта с Россией станут Крым и связанные с ним боевые действия в Черном море, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По словам Зеленского, Украине «чрезвычайно важно» изолировать Крым и подорвать там военные возможности России. Будущая операция ВСУ станет «примером для всего мира», уверен президент.

Что касается сухопутных войск, их задача, по словам Зеленского, будет состоять в том, чтобы «защищать восток, спасать очень важные города на востоке и юге, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев», а также в защите критически важной инфраструктуры страны.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

Россия присоединила Крым в 2014 году, а ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — осенью 2022 года после соответствующих референдумов. Их законность не признают большинство государств, ряд стран ввели против Москвы санкции. Президент России Владимир Путин говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали гражданами России «навсегда».

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил в прошлом марте, что попытки Украины отвоевать Крым станут основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания». Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Украине «не видать Крым как своих ушей».

Власти Украины ранее не раз говорили о намерении вернуть Крым; Зеленский в августе 2022 года допускал, что страна применит для этого "любые средства". В минувшем апреле украинский лидер назвал возвращение Крыма под контроль Киева безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира.

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Владимир Зеленский Крым Украина Военная операция на Украине Черное море
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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