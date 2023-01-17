Британские аналитики назвали необходимое Украине число танков

The Guardian: аналитики заявили, что Украине для наступления нужно получить 100 танков

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Для того чтобы начать собственное наступление, Украине нужно получить от Запада около 100 танков, считают эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в Лондоне, пишет The Guardian.

С этой оценкой согласен бывший начальник военной разведки Великобритании Фил Осборн, но все будет зависеть от надлежащей подготовки, хорошего снабжения и военных планов Киева на весну 2023 года, пишет издание.

Великобритания ранее пообещала предоставить Украине 14 танков Challenger 2, а Польша хочет направить Киеву еще 14 немецких Leopard 2, на что необходимо согласие Германии. Это, отмечает издание, далеко от желаемых украинской стороной 300 танков и не менее 600 боевых машин.

По данным IISS, сейчас на вооружении 13 стран НАТО чуть более 2300 Leopard 2, по меньшей мере 300 находятся на хранении, но многие — в плачевном состоянии, указывает издание.

Россия не раз выступала с критикой западных стран из-за поставок оружия и военной техники Украине. Комментируя отправку Киеву британских Challenger 2, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что это ничего не изменит. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — отмечал он.

С аналогичной оценкой выступал зампред Совбеза Дмитрий Медведев: говоря о поставках на Украину танков Leopard, он заявил, что «железо», которое скоро станет «ржавым металлоломом», не спасет Украину.