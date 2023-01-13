Bloomberg узнал о планах Берлина разрешить поставки на Украину танков

Решение о помощи Украине боевыми танками Берлин примет до встречи министров обороны в Рамштайне, узнал Bloomberg. Пока неясно, будет ли это разрешение на реэкспорт из других стран, или Германия сама решится поставлять танки

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Правительство канцлера Олафа Шольца, скорее всего, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard, решение об этом будет принято на следующей неделе, до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с позицией правительства Германии.

По их словам, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на встрече в Рамштайне объявит «четкое решение» по поставкам Leopard. Еще один источник сообщил агентству, что давление на Берлин со стороны союзников по этому вопросу усиливается.

«Теперь есть признаки того, что Шольц, возможно, готов отказаться от своего первоначального возражения против отправки танков Leopard или позволит таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard на Украину, на что требуется согласие Берлина», — пишет агентство.

Пока неясно, разрешит ли Германия только другим странам отправлять танки Leopard, или она сама начнет поставки. Помимо танков Leopard 2 в Германии есть еще 180 более старых танков Leopard 1. Немецкие официальные лица отмечают, что Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, все еще сможет конкурировать с российскими боевыми танками.

Кроме того, британская The Guardian со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Киеве ожидают уже в понедельник, 16 января, объявления о готовности Лондона передать Украине десять танков Challenger 2. Собеседники газеты считают, что такой шаг поможет канцлеру Олафу Шольцу решиться на поставку танков Leopard.

Ранее The New York Times сообщила, что между Вашингтоном и Берлином идут активные переговоры о поставках танков на Украину. США не подтверждали своего желания снабдить украинскую армию танками Abrams, в то время как канцлер Шольц попадает под все большее давление союзников, которые требуют его согласия на поставку танков Leopard.

По данным источников издания, Шольц не хочет быть первым, кто согласится на передачу танков Украине, и таким образом испортить «особые отношения» с Россией в будущем.

Ранее о согласии передать в рамках международной коалиции танки Leopard Украине заявили Польша и Финляндия. По данным NYT, в Европе сейчас около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.

Власти России критикуют страны Запады за поставки вооружения Украине. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта и не способствуют его урегулированию.