Bloomberg узнал о планах Берлина разрешить поставки на Украину танков

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 19:23
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 20:35
CNN узнал о планах властей допросить команду Трампа о секретных бумагах Политика, 20:35
Минтруд анонсировал индексацию маткапитала на первенца до 587 тыс. руб. Общество, 20:22
Тарасова оценила вердикт РУСАДА по делу Валиевой Спорт, 20:16
Шесть российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Спорт, 20:16
Валиеву лишили золота чемпионата России, медаль перейдет к Трусовой Спорт, 20:06
В WADA усомнились в выводах РУСАДА об отсутствии вины Валиевой Спорт, 20:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 19:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:41
В Киеве выступили против предложения Макрона о гарантиях для России Политика, 19:38
Минобороны оценило роль ЧВК Вагнера при взятии Соледара Политика, 19:37
В Минске опровергли запрет на выезд без сверки данных в военкомате Политика, 19:33
Bloomberg узнал о планах Берлина разрешить поставки на Украину танков Политика, 19:28
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 19:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Берлина разрешить поставки на Украину танков

Bloomberg: на следующей неделе Германия может разрешить поставки Украине танков Leopard
Решение о помощи Украине боевыми танками Берлин примет до встречи министров обороны в Рамштайне, узнал Bloomberg. Пока неясно, будет ли это разрешение на реэкспорт из других стран, или Германия сама решится поставлять танки
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Правительство канцлера Олафа Шольца, скорее всего, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard, решение об этом будет принято на следующей неделе, до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с позицией правительства Германии.

По их словам, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на встрече в Рамштайне объявит «четкое решение» по поставкам Leopard. Еще один источник сообщил агентству, что давление на Берлин со стороны союзников по этому вопросу усиливается.

«Теперь есть признаки того, что Шольц, возможно, готов отказаться от своего первоначального возражения против отправки танков Leopard или позволит таким странам, как Польша и Финляндия, реэкспортировать свои собственные Leopard на Украину, на что требуется согласие Берлина», — пишет агентство.

Пока неясно, разрешит ли Германия только другим странам отправлять танки Leopard, или она сама начнет поставки. Помимо танков Leopard 2 в Германии есть еще 180 более старых танков Leopard 1. Немецкие официальные лица отмечают, что Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, все еще сможет конкурировать с российскими боевыми танками.

Кроме того, британская The Guardian со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Киеве ожидают уже в понедельник, 16 января, объявления о готовности Лондона передать Украине десять танков Challenger 2. Собеседники газеты считают, что такой шаг поможет канцлеру Олафу Шольцу решиться на поставку танков Leopard.

Ранее The New York Times сообщила, что между Вашингтоном и Берлином идут активные переговоры о поставках танков на Украину. США не подтверждали своего желания снабдить украинскую армию танками Abrams, в то время как канцлер Шольц попадает под все большее давление союзников, которые требуют его согласия на поставку танков Leopard.

Читайте на РБК Pro
Как подтвердить применение нулевой ставки НДС при экспорте товара в Китай
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Секреты маскировки: как российские компании скрывают свое происхождение
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу

По данным источников издания, Шольц не хочет быть первым, кто согласится на передачу танков Украине, и таким образом испортить «особые отношения» с Россией в будущем.

Ранее о согласии передать в рамках международной коалиции танки Leopard Украине заявили Польша и Финляндия. По данным NYT, в Европе сейчас около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций.

Власти России критикуют страны Запады за поставки вооружения Украине. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к затягиванию конфликта и не способствуют его урегулированию.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
танки Германия Украина Олаф Шольц
Материалы по теме
NYT узнала о спорах США и Германии из-за поставок танков Украине
Политика
В Германии назвали незаконной передачу Киеву танков без согласия Берлина
Политика
Минобороны Франции назвало сроки поставки на Украину колесных танков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter