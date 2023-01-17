Путин заявил о преодолении Россией неожиданных рисков в 2022 году

Путин: России в 2022 году удалось преодолеть риски, в том числе возникшие неожиданно

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия достаточно успешно преодолела все риски, с которыми столкнулась в прошлом году, заявил президент Владимир Путин в заключительном слове на совещании по экономическим вопросам, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те риски, которые возникли в значительной степени неожиданно», — сказал Путин.

Он добавил, что власти России «примерно понимают», какие риски будут в 2023 году. «В 2022-м мы их не знали и не понимали и тем не менее через них прошли», — отметил президент, отметив, что речь идет о бюджетных, финансовых, структурных, логистических и других рисках.

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По его словам, в прошлом году власти действовали «с колес». «Мы прошли через этот лес», — сказал президент.

Перед совещанием Путин указал, что динамика российской экономики в 2022 году оказалась «лучше многих экспертных прогнозов». По его словам, ВВП России за январь—ноябрь 2022 года снизился на 2,1%, тогда как эксперты в стране и за рубежом предрекали 15–20%.

13 января Росстат отчитался, что потребительские цены в России выросли на 11,94% в декабре 2022 года к декабрю предыдущего года.