WP узнал о борьбе Европы и США за российские замороженные активы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Европа получила четкие сигналы, что администрация США хочет использовать замороженные российские активы в качестве инструмента урегулирования конфликта на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

Это порождает опасения по поводу возможного столкновения Вашингтона с европейскими лидерами, которые намерены направить эти активы на помощь Украине, говорится в статье. Вашингтон предлагал другой вариант, напоминает издание — судьба замороженных российских активов фигурировала в изначальном мирном плане из 28 пунктов. $100 млрд предлагалось вложить в постконфликтное восстановление и инвестиции на Украине, а оставшуюся часть — в совместный американо-российский инвестиционный фонд.

Теперь европейские лидеры, включая премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, оказались под давлением со стороны Вашингтона. Это связано с тем, что Россия, как утверждают источники издания, пытается убедить Белый дом помочь изъять свои активы у Европы, пообещав США долю в их использовании.

Раньше «велись жаркие споры о том, стоит ли конфисковывать активы или нет, но теперь вопрос в том, что если ЕС не конфискует активы, это сделают США», — сказала научный эксперт и бывший советник французского казначейства в России Агата Демаре. Вопрос перешел из разряда, будут ли конфискованы активы, в плоскость — кем, подчеркнула она. Это полностью меняет ход дискуссии, считает эксперт.

Независимо от исхода голосования на саммите лидеров ЕС, европейские чиновники по вопросам безопасности заявили, что готовятся к дальнейшим российским угрозам, в том числе в отношении банковской системы и бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть активов. «Мы ожидаем усиления гибридной войны, начиная с этих выходных», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник по вопросам безопасности.

Материал дополняется