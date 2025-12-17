 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

WP узнал о борьбе Европы и США за российские замороженные активы

Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Европа получила четкие сигналы, что администрация США хочет использовать замороженные российские активы в качестве инструмента урегулирования конфликта на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

Это порождает опасения по поводу возможного столкновения Вашингтона с европейскими лидерами, которые намерены направить эти активы на помощь Украине, говорится в статье. Вашингтон предлагал другой вариант, напоминает издание — судьба замороженных российских активов фигурировала в изначальном мирном плане из 28 пунктов. $100 млрд предлагалось вложить в постконфликтное восстановление и инвестиции на Украине, а оставшуюся часть — в совместный американо-российский инвестиционный фонд.

Теперь европейские лидеры, включая премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, оказались под давлением со стороны Вашингтона. Это связано с тем, что Россия, как утверждают источники издания, пытается убедить Белый дом помочь изъять свои активы у Европы, пообещав США долю в их использовании.

Раньше «велись жаркие споры о том, стоит ли конфисковывать активы или нет, но теперь вопрос в том, что если ЕС не конфискует активы, это сделают США», — сказала научный эксперт и бывший советник французского казначейства в России Агата Демаре. Вопрос перешел из разряда, будут ли конфискованы активы, в плоскость — кем, подчеркнула она. Это полностью меняет ход дискуссии, считает эксперт.

Независимо от исхода голосования на саммите лидеров ЕС, европейские чиновники по вопросам безопасности заявили, что готовятся к дальнейшим российским угрозам, в том числе в отношении банковской системы и бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть активов. «Мы ожидаем усиления гибридной войны, начиная с этих выходных», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник по вопросам безопасности. 

Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС
Политика
Виктор Орбан

Материал дополняется

Авторы
Теги
Валерия Доброва
российские активы США Украина

