Орбан заявил, что вопрос об активах России сняли с повестки саммита ЕС

Виктор Орбан (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Вопрос об использовании замороженных российских активов снят с повестки саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 18-19 декабря, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы одержали победу, потому что глава [Европейской] комиссии [Урсула фон дер Ляйен] объявила сегодня утром, что комиссия пошла на попятную и что решение не будет обсуждаться», — утверждает он (цитата по Index).

Портал 444.hu отмечает, что признаков того, о чем сказал Орбан, пока нет. Как обращает внимание издание, фон дер Ляйен не говорила, что вопрос об использовании российских активов снят с повестки дня. Глава Еврокомиссии заявляла 17 декабря, что ЕС в ближайшие дни должен определиться с вариантом финансирования Украины — через совместный долг или за счет активов России.

В то же время Politico со ссылкой на дипломатические источники пишет, что за сутки до начала встречи лидеров ЕС переговорный процесс о финансировании Украины «пошел вспять».

Орбан в ходе беседы с журналистами назвал идею о совместных заимствованиях стран ЕС для финансирования Киева неприемлемой для Венгрии и пообещал не допустить принятия такого решения. Он подчеркнул, что совместные заимствования требуют единогласного одобрения, но в Брюсселе соответствующие нормы недавно нарушили. Речь идет о бессрочной заморозке активов России, которую ранее нужно было продлевать каждые шесть месяцев с согласия всех стран ЕС, с помощью чрезвычайных полномочий Еврокомиссии, позволяющих принимать решение простым большинством.

В Европейском центральном банке считают, что Брюссель может воспользоваться чрезвычайными полномочиями, которые позволят обойти вето Венгрии, и в случае с совместными заимствованиями, сообщил источник итальянского агентства ANSA. Такой вариант попросила ЕС рассмотреть Бельгия, сказали Euractiv четыре дипломатических источника. Власти королевства выступают против выдачи «репарационного» кредита Украине за счет российских активов.

Материал дополняется