Politico узнал о схеме, по которой ЕС решит вопрос с активами России

Politico назвал схему, по которой лидеры ЕС решат вопрос с российскими активами
Лидеры Евросоюза на завтрашнем саммите могут принять формальное решение об изъятии российских активов, пишет Politico. Технические детали будут согласованы позднее. Москва считает возможную экспроприацию своих активов воровством
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лидеры Евросоюза могут договориться на саммите 18 декабря о конкретных формулировках для изъятия российских активов, а технические вопросы оставить на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента, пишет издание Politico со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом переговоров.

Этот вариант он назвал запасным. По его словам, по сути на заседании европейские лидеры принципиально согласятся с использованием российских активов, не закрывая при этом вопрос окончательно.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах Euroclear.

Представители американской администрации оказывают давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — чтобы те отклонили план по использованию €210 млрд российских активов для финансирования Украины, отмечало ранее Politico. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла это утверждение.

В общей сложности семь стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов, писал Euractiv. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного кредита» для Украины, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.  

Сам депозитарий Euroclear, где хранится большинство замороженных активов, также не поддерживает инициативу. Там опасаются, что из-за ответных мер Москвы могут потерять свои активы в России на €16 млрд. Глава Euroclear Валери Урбен не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. По ее словам, изъятие средств «противоречит международному праву».

Fitch не исключило снижения рейтинга Euroclear из-за активов России
Финансы
Фото:Yves Herman / Reuters

Евросовет 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских активов. Это позволяет не продлевать заморозку каждые полгода голосованием. Окончательное согласование меры запланировано на 18 декабря.

На этом фоне Центробанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, где хранятся замороженные российские активы. Его сумма превысила 18 трлн руб. Попавшие под санкции Евросоюза российские бизнесмены также уже подали иски против ЕС и его государств-членов суммарно как минимум на €53 млрд.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что конфискация суверенных активов России в Европе будет считаться актом воровства.

