Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов назвал неизбежным обрушение обороны ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобороны считают, что обрушение обороны ВСУ неизбежно. Об этом Белоусов доложил Путину. Он также добавил, что за год армия заняла 300 населенных пунктов. В Киеве также считают, что украинская армия в тяжелом положении
Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Обрушение обороны ВСУ неизбежно, это понимают западные кураторы Киева, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны. Его слова приводит пресс-служба оборонного ведомства в телеграм-канале.

«В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала — обрушение обороны ВСУ неизбежно», — сказал Белоусов.

По его словам, за текущий год российской армией взято под контроль свыше 300 населенных пунктов и более 6 тыс. кв. км территории. Это на треть превышает прошлогодние показатели, пояснил министр. Причем, темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024-м выросли в полтора-два раза, добавил он.

В заседании коллегии Минобороны также участвует Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что глава государства заслушает доклад Белоусова и по итогам даст свое заключительное слово. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет церемония награждения Героев России.

Путин обсудил переход Северска под полный контроль России
Политика
Владимир Путин

На прошлой неделе Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю, включая город Северск в ДНР. Там же военные заняли село Червоное и Ровное. В Харьковской области — села Лиман, Куриловка и Кучеровка. В Днепропетровской области вооруженные силы заняли село Остаповское, а в Запорожской — Новоданиловку.

В ноябре начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов заявил, что украинские войска «измотаны» за этот год боев. Он отметил, что положение на поле боя «очень тяжелое». До этого командующий ВСУ Александр Сырский подтверждал данные о сложной ситуации на фронте для украинской армии. При этом он подчеркнул, что впереди армию «ждут новые испытания».

Бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный — ныне посол Украины в Великобритании — также считает, что украинскую армию ждет только «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте.  

«Эффективная работа» российских военных должна убедить украинские власти, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о мирном плане США. 

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Андрей Белоусов Минобороны заседание ВСУ Военная операция на Украине
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

