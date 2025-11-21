 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Начальник Генштаба Украины заявил, что ВСУ истощены

Сюжет
Военная операция на Украине
Положение на поле боя «очень тяжелое» и действительно ВСУ «истощены» в этом году из-за нехватки солдат, но Киев предпринимает все шаги для увеличения численности войск и обучения военнослужащих, заверил Гнатов
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов заявил в интервью Die Zeit, что украинские войска «измотаны» за этот год боев.

Отвечая на вопрос о нехватке личного состава, особенно в пехоте, генерал сказал: «Конечно, каждый командир всегда скажет, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия, больше снаряжения, больше боеприпасов и больше других ресурсов».

Он отметил, что положение на поле боя «очень тяжелое».

«Мы действительно истощены в этом году войны, но принимаем все меры для увеличения численности подразделений и обучения наших людей», — заверил Гнатов.

«Громадське» сообщило об обвале обороны ВСУ в «форпосте Запорожья»
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Несмотря на это, украинские солдаты проходят более 50 дней базовой подготовки перед отправкой в зону боевых действий, подчеркнул глава Генштаба. «Затем им предоставляется еще 14 дней на акклиматизацию, чтобы ознакомиться с обстановкой в районе операции», — пояснил он.

Financial Times, в частности, писала, что некоторые участки фронта фактически обороняются только беспилотниками из-за нехватки солдат, а The New York Times сообщала, что на Украине собираются ввести срочные контракты наряду с призывом. Издание отмечало, что сейчас украинские солдаты служат по бессрочным контрактам, которые «не дают им возможности контролировать свое будущее», из-за чего «энтузиазм по поводу службы в армии угас». Украинские военнослужащие считают бессрочную службу «билетом в один конец на линию фронта».

В августе начальник Генштаба России Валерий Герасимов утверждал, что стратегическая инициатива полностью находится у российских войск, а ВСУ «вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр».

«Эффективная работа» российских военных должна убедить украинские власти, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», заявил 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о мирном плане США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Генштаб ВСУ солдаты
Материалы по теме
Путин заявил о блокировке 15 батальонов ВСУ вокруг Купянска-Узлового
Политика
Кличко заявил об «огромной проблеме» с нехваткой военных
Политика
Украинские солдаты рассказали о нехватке пехоты в Покровске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:14
На автосалоне в Гуанчжоу показали бюджетный Changan Nevo Q05 Авто, 18:28
«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания Спорт, 18:25
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и понедельник 24 ноября Инвестиции, 18:18
Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах Общество, 18:18
Журналист Axios показал полный текст гарантий безопасности для Украины Политика, 18:18
Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом Политика, 18:15
Шадаев сообщил о «технических огрехах» при «периоде охлаждения» сим-карт Общество, 18:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» отмечает 10-летие Life, 18:11
Зеленский призвал власти Украины «прекратить срач и политические игрища» Политика, 18:08
Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России Экономика, 17:58
В США первый комикс о Супермене продали за рекордные $9 млн Общество, 17:55