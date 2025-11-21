Начальник Генштаба Украины заявил, что ВСУ истощены
Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов заявил в интервью Die Zeit, что украинские войска «измотаны» за этот год боев.
Отвечая на вопрос о нехватке личного состава, особенно в пехоте, генерал сказал: «Конечно, каждый командир всегда скажет, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия, больше снаряжения, больше боеприпасов и больше других ресурсов».
Он отметил, что положение на поле боя «очень тяжелое».
«Мы действительно истощены в этом году войны, но принимаем все меры для увеличения численности подразделений и обучения наших людей», — заверил Гнатов.
Несмотря на это, украинские солдаты проходят более 50 дней базовой подготовки перед отправкой в зону боевых действий, подчеркнул глава Генштаба. «Затем им предоставляется еще 14 дней на акклиматизацию, чтобы ознакомиться с обстановкой в районе операции», — пояснил он.
Financial Times, в частности, писала, что некоторые участки фронта фактически обороняются только беспилотниками из-за нехватки солдат, а The New York Times сообщала, что на Украине собираются ввести срочные контракты наряду с призывом. Издание отмечало, что сейчас украинские солдаты служат по бессрочным контрактам, которые «не дают им возможности контролировать свое будущее», из-за чего «энтузиазм по поводу службы в армии угас». Украинские военнослужащие считают бессрочную службу «билетом в один конец на линию фронта».
В августе начальник Генштаба России Валерий Герасимов утверждал, что стратегическая инициатива полностью находится у российских войск, а ВСУ «вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр».
«Эффективная работа» российских военных должна убедить украинские власти, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», заявил 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о мирном плане США.
