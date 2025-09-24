 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Залужный предупредил, что ВСУ ждет ухудшение ситуации на фронте

Залужный: ВСУ следует готовиться к ухудшению ситуации на фронте
Военная операция на Украине
Украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте, ВСУ теряют позиции, заявил бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный в колонке для издания «Зеркало недели». Сейчас Залужный — посол Украины в Великобритании.

Он добавил, что в настоящее время ВСУ не знают, как выйти из тупика на фронте.

«Фронт непрерывно двигается, к сожалению, в нашу сторону», — сказал он.

По словам Залужного, сейчас нужно решить ряд ключевых проблем «на государственном уровне», к примеру разработать стратегию развития передовых оборонных технологий.

Также, по словам Залужного, в результате длительного пребывания на переднем крае бойцов ВСУ ждут печальные последствия. «Фактически гибель, ранение или психический слом — неминуемые последствия <...> Это сегодняшняя реальность», — сказал он.

Ранее Залужный заявил, что цена вторжения в Курскую область для ВСУ была слишком высокой.

Накануне Минобороны России сообщило о переходе под контроль России большей части Купянска, за последний месяц ВСУ потеряли при его удержании более 1,8 тыс. бойцов. По данным российского ведомства, взятие поможет продвижению в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Валерий Залужный ВСУ военные
