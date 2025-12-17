Путин проведет мероприятие в Минобороны

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России )

В среду, 17 декабря, президент России Владимир Путин выступит на мероприятии в Министерстве обороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

«В середине дня Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России <...> Будет выступление президента. Также будет церемония награждения Героев России», — сказал он.

На заседании коллегии Путин заслушает доклад министра обороны Андрея Белоусова и по итогам даст свое заключительное слово.

Расширенное заседание Минобороны проходит ежегодно — в прошлом году оно состоялось 16 декабря. Тогда российский президент также выступил с заключительным словом.