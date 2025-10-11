 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Главком ВСУ Сырский: армия Украины находится в сложной ситуации
Сюжет
Военная операция на Украине
Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский по итогам рабочего совещания, на котором обсуждались результаты украинской армии в сентябре.

Сырский уточнил, что армия сосредотачивает усилия на удержании позиций и стабилизации обстановки в первую очередь на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. «Наша оборона активна. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении», — написал он в телеграм-канале.

При этом главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что впереди армию «ждут новые испытания». По его словам, за прошедший месяц российские войска нарастили количество средств для воздушной атаки в 1,3 раза. «И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики», — добавил он.

Сырский заявил, что армия России превосходит ВСУ в силах и средствах
Политика
Фото:Reuters

В сентябре бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный — ныне посол Украины в Великобритании — заявил, что украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте. По его словам, ВСУ теряют позиции и не знают, как выйти из тупика на фронте.

В том же месяце Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. По словам источников «Украинской правды», это связано с тем, что командиры допустили «упущения в управлении войсками», которые привели к потерям личного состава и утрате территорий.

Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак
Политика
Последствия отключения электроэнергии в Киеве, 10 октября 2025 года

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины за сентябрь составили 44,7 тыс. человек, из них около половины безвозвратные. Позже в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба глава государства отметил, что украинские военные отступают по всей линии фронта, хоть и предпринимают попытки оказать сопротивление российской армии.

