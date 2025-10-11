Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Фото: Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский по итогам рабочего совещания, на котором обсуждались результаты украинской армии в сентябре.

Сырский уточнил, что армия сосредотачивает усилия на удержании позиций и стабилизации обстановки в первую очередь на Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском направлениях. «Наша оборона активна. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении», — написал он в телеграм-канале.

При этом главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что впереди армию «ждут новые испытания». По его словам, за прошедший месяц российские войска нарастили количество средств для воздушной атаки в 1,3 раза. «И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики», — добавил он.

В сентябре бывший украинский главнокомандующий Валерий Залужный — ныне посол Украины в Великобритании — заявил, что украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте. По его словам, ВСУ теряют позиции и не знают, как выйти из тупика на фронте.

В том же месяце Сырский уволил командующих 17-м и 20-м корпусами Владимира Силенко и Максима Китугина. По словам источников «Украинской правды», это связано с тем, что командиры допустили «упущения в управлении войсками», которые привели к потерям личного состава и утрате территорий.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что потери Вооруженных сил Украины за сентябрь составили 44,7 тыс. человек, из них около половины безвозвратные. Позже в ходе совещания с руководством Минобороны и Генштаба глава государства отметил, что украинские военные отступают по всей линии фронта, хоть и предпринимают попытки оказать сопротивление российской армии.