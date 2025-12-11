 Перейти к основному контенту
Путин обсудил переход Северска под полный контроль России

Северск расположен в северо-западной части Донбасса. О начале боев за город власти ДНР сообщали два месяца назад
Фото: Администрация Президента России
Фото: Администрация Президента России

Президент Владимир Путин провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне военной операции, особое внимание уделили обстановке на севере ДНР. Об этом журналистам сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады. В ближайшее время будет доступно видео указанного совещания», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Путин отметил «хорошую динамику на всех направлениях».

В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил и командующий Южной группировкой войск, в кабинете президента также был командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России
База знаний
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Северск расположен в северо-западной части Донбасса в 15 км от Лисичанска и в 25 км от Славянска, расстояние до Бахмута (Артемовск) — 30 км. Стратегическое значение города для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.

Власти ДНР сообщили о начале боев за Северск два месяца назад, в начале октября. «Бойцы вошли с восточной части», — сказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

