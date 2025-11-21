 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Кремль раскрыл, что должно убедить Киев договориться «сейчас»

Песков: эффективная работа армии России должна убедить Киев договориться сейчас
Сюжет
Военная операция на Украине
Действия российских войск должны убедить власти Украины, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», считает Песков
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Эффективная работа» российской армии должна убедить руководство Украины, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, «пространство свободы принятия решений» для президента Украины Владимира Зеленского сокращается по мере утраты территорий в ходе наступления российских войск.

«Здесь даже не о войне. Это именно принуждение Зеленского к мирному решению вопроса. Продолжение для них опасно. Режим должен сделать ответственное решение, сделать это сейчас и принять ответственность», — сказал Песков.

По его словам, Москва «остается на платформе тех обсуждений», которые состоялись на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы», — сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что «предметно ничего в настоящий момент не обсуждается, но Россия по-прежнему открыта к диалогу.

Ранее Песков сказал, что Кремль не получал сообщений о готовности украинского лидера вести переговоры по поводу мирного плана Трампа, его слова привел журналист кремлевского пула Александр Юнашев в телеграм-канале. По данным Axios, Зеленский на встрече с министром армии США Дэниэлом Дрисколлом заявил, что готов работать с Вашингтоном над новым планом урегулирования, они договорились о подписании документа в «сжатые сроки».

FT узнал, что ЕС оценил мирный план Трампа как возврат к «исходной точке»
Политика
Фото:KuglerSteffen / Getty Images

В Белом доме отказались раскрывать детали мирного плана, однако предположительный текст мирного плана Трампа был опубликован депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в соцсетях. Белый дом позднее подтвердил подлинность документа. Предположительный текст меморандума содержит гарантии США, ограничения для ВСУ, территориальные и финансовые уступки.

Накануне Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» заявил, что российские военные заблокировали около 15 батальонов украинской армии вокруг Купянска-Узлового в Харьковской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему о том, что город Купянск перешел под контроль России. По словам Путина, российские войска ведут бои внутри Константиновки в ДНР. В конце лета Герасимов утверждал, что стратегическая инициатива полностью находится у российских войск, а ВСУ «вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр».

Дмитрий Песков
