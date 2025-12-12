Минобороны отчиталось о взятии восьми населенных пунктов за неделю
Вооруженные силы России в течение недели заняли восемь населенных пунктов, включая город Северск в ДНР, сообщает Минобороны.
Также в ДНР военные заняли село Червоное и Ровное, а в Харьковской области — села Лиман, Куриловка и Кучеровка. В Днепропетровской области вооруженные силы заняли село Остаповское, а в Запорожской — Новоданиловку.
О занятии города Северск глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину накануне, 11 декабря. Населенный пункт играет стратегическое значение для ВСУ, поскольку он прикрывает дорогу на Лиман и Славянск — центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
Тогда Путин отметил положительную динамику в продвижении российских военных на всех направлениях. «Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил», — сказал он.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
