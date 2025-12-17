Politico сообщило о попытках США помешать использованию ЕС активов России

Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Представители американской администрации оказывали давление на европейские правительства — по крайней мере, на те, которые они считают наиболее дружественными, — чтобы те отклонили план по использованию €210 млрд российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщили Politico высокопоставленные чиновники стран ЕС, участвовавшие в обсуждениях.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли опровергла утверждение о том, что администрация США давит на европейцев.

«И украинцы, и россияне четко обозначили свои позиции относительно замороженных активов, и наша единственная задача — содействовать обмену мнениями, который в конечном итоге может привести к соглашению», — заявила она изданию NatSec Daily.

По словам высокопоставленного чиновника, шансы на заключение договоренности по активам с Бельгией, которая выступает против, ухудшились, а не улучшились. «Мне хотелось плакать», — сказал он, описывая настроение на встрече глав МИДов ЕС.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что работа над «репарационным кредитом» для Украины становится «все труднее». По ее словам, «репарационный кредит» считается «наиболее надежным» вариантом финансирования Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы на достижение соглашения по активам как 50%.

Politico ранее сообщило о несогласии Бельгии на использование активов России для предоставления «репарационного кредита» Киеву: по данным издания, власти страны отказались от гарантий Еврокомиссии, назвав их недостаточными. По сведениям Euractiv, идею конфискации замороженных в Европе российских активов не поддерживают в общей сложности семь стран — членов ЕС: кроме Бельгии это Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Еврокомиссия в начале декабря официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдачу «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Всего после начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированными российские активы на сумму около €260 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

