Fitch не исключило снижения рейтинга Euroclear из-за активов России

Fitch поместило рейтинги Euroclear на пересмотр с негативным прогнозом из-за планов по передаче Украине кредита за счет российских активов. ЦБ подал иск к депозитарию на ₽18 трлн, оценив убытки от блокировки активов в €200 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило бельгийский Euroclear Bank в список Rating Watch Negative («рейтинг под наблюдением с негативными ожиданиями») из‑за роста юридических рисков и рисков с ликвидностью на фоне планов Евросоюза по использованию замороженных активов ЦБ России для «репарационного кредита» Украине.

Решение затрагивает долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding на уровне AA (высокий уровень платежеспособности, вероятность дефолта на низком уровне), краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) на уровне F1+, а также рейтинги долговых обязательств.

«На наш взгляд, существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточные правовые и ликвидные механизмы могут вызвать несовпадения по срокам погашения на балансе Euroclear, если обязательства перед ЦБ РФ станут подлежащими выплате», — заявило агентство. При этом базовый сценарий агентства предполагает, что в случае продвижения плана ЕС вперед Euroclear получит «всеобъемлющие» защитные механизмы, позволяющие сохранить текущий рейтинг AA.

Согласно обсуждаемой в ЕС схеме, около €210 млрд российских активов, замороженных в Европе, предполагается использовать для обеспечения беспроцентных займов Украине. Возврат кредита будет возможен лишь в случае выплаты Россией репараций. Пока блоку не удается договориться: Бельгия, на территории которой хранится значительная часть активов, выражает опасения по поводу юридических рисков, против также выступают Болгария, Италия, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия.

12 декабря ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских активов. В тот же день Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear, сумма претензий превышает 18 трлн руб.

Источники РБК, знакомые с позицией истца, привели аргументацию ЦБ: заблокированные в юрисдикции ЕС активы и резервы являются федеральной собственностью, в отношении которой Euroclear совершил злоупотребление правом и нарушил публичный порядок. Размер убытка, причиненного Банку России, по состоянию на 1 декабря составил €200,1 млрд, складывающихся из €181,46 млрд ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет воровством и даст на это ответ.