Захарова назвала цензурой отзыв лицензий русскоязычных каналов в Молдавии

Отзыв лицензий у шести русскоязычных телеканалов власти Молдавии мотивировали недостаточно корректным освещением событий в стране и боевых действий на Украине

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Отзыв лицензии шести русскоязычных телеканалов в Молдавии — это беспримерный акт политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Комиссия по чрезвычайным ситуациям объяснила отзыв у них лицензии недостаточно корректным освещением событий в стране и российской военной операции на Украине. Каналы должны прекратить вещание 19 декабря.

МИД счел запрет «надругательством над принципом плюрализма СМИ» и «грубейшим попранием права на свободу доступа к информации» и «циничным ущемление прав национальных меньшинств».

Своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу, считает Захарова. МИД потребовал от профильных международных организаций дать оценку произошедшему и принять меры.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица писала, что русскоязычные телеканалы, у которых отобрали лицензию, неоднократно нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, «предвзято и манипулятивно» отражая события в Молдавии и конфликт на Украине. «В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну», — заявила она.

Приостановку действия лицензий каналов также прокомментировала президент Молдавии Майя Санду. Она назвала «защиту информационного пространства» важным шагом «по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, попадающими под международные санкции».

TV8 указывает, что каналы, о которых идет речь, «контролируются» молдавским депутатом Иланом Шором и Социалистической партией Молдавии. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам по делу о банковском мошенничестве. Он подал апелляцию и в 2019 году уехал из страны. МВД Молдавии объявило его в международный розыск, с осени 2022-го Шор находится под санкциями США и Великобритании.

16 декабря Евросоюз опубликовал содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничения. Телеканалам НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и «Первому» приостановили действие лицензий на вещание.

В постоянном представительстве России при Евросоюзе заявили, что ограничивая работу российских каналов ЕС нарушает права своих граждан «на доступ к информации» и свободу слова, а также лишает их возможности ознакомиться с иной точкой зрения на события.