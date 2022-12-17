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Захарова назвала цензурой отзыв лицензий русскоязычных каналов в Молдавии

Захарова назвала цензурой отзыв лицензии шести русскоязычных телеканалов в Молдавии
Отзыв лицензий у шести русскоязычных телеканалов власти Молдавии мотивировали недостаточно корректным освещением событий в стране и боевых действий на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Отзыв лицензии шести русскоязычных телеканалов в Молдавии — это беспримерный акт политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ». Комиссия по чрезвычайным ситуациям объяснила отзыв у них лицензии недостаточно корректным освещением событий в стране и российской военной операции на Украине. Каналы должны прекратить вещание 19 декабря.

МИД счел запрет «надругательством над принципом плюрализма СМИ» и «грубейшим попранием права на свободу доступа к информации» и «циничным ущемление прав национальных меньшинств».

Своим решением власти Молдавии лишили русскоговорящих жителей источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов потеряли работу, считает Захарова. МИД потребовал от профильных международных организаций дать оценку произошедшему и принять меры.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица писала, что русскоязычные телеканалы, у которых отобрали лицензию, неоднократно нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, «предвзято и манипулятивно» отражая события в Молдавии и конфликт на Украине. «В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну», — заявила она.

Приостановку действия лицензий каналов также прокомментировала президент Молдавии Майя Санду. Она назвала «защиту информационного пространства» важным шагом «по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, попадающими под международные санкции».

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TV8 указывает, что каналы, о которых идет речь, «контролируются» молдавским депутатом Иланом Шором и Социалистической партией Молдавии. В 2017 году его приговорили к семи с половиной годам по делу о банковском мошенничестве. Он подал апелляцию и в 2019 году уехал из страны. МВД Молдавии объявило его в международный розыск, с осени 2022-го Шор находится под санкциями США и Великобритании.

16 декабря Евросоюз опубликовал содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничения. Телеканалам НТВ/«НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и «Первому» приостановили действие лицензий на вещание.

В постоянном представительстве России при Евросоюзе заявили, что ограничивая работу российских каналов ЕС нарушает права своих граждан «на доступ к информации» и свободу слова, а также лишает их возможности ознакомиться с иной точкой зрения на события.

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Теги
Яна Ломакина
Молдавия Мария Захарова МИД СМИ цензура телеканалы
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