В Молдавии прекратили вещание шести каналов из-за «информационной войны»

Премьер Молдавии обвинила телеканалы в том, что они «предвзято и манипулятивно» освещали события в стране и конфликт на Украине

Президент Молдавии Майя Санду

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приостановила действие лицензий на трансляцию в стране шести телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, НТВ Молдова, ТВ6 и «Орхей ТВ», передает TV8.

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), что вышеуказанные СМИ неоднократно нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, «предвзято и манипулятивно» отражая события в Молдавии и конфликт на Украине.

«В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну», — написала она.

Приостановку действия лицензий шести каналов также прокомментировала президент Молдавии Майя Санду. Она назвала «защиту информационного пространства» — важным шагом «по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции».

TV8 указывает, что каналы, о которых идет речь, «контролируются» молдавским депутатом Иланом Шором и Социалистической партией Молдавии. Шор в 2017 году был приговорен к семи с половиной годам по делу о банковском мошенничестве. Он подал апелляцию, а в 2019 году уехал из страны. МВД Молдавии объявило его в международный розыск, с осени 2022 он Шор находится под санкциями США и Великобритании.

«Первый в Молдове» и Accent TV выпустили заявления, в которых призвали международное сообщество дать оценку действиям властей Молдавии. «Сегодняшнее решение — это беспрецедентная атака на свободу выражения, редакционную свободу, свободу журналистов и т.д. Попраны Европейская конвенция по правам человека, Конституция республики Молдова, демократия, правовое государство и плюрализм», — говорится в обращении.