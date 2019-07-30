МВД Молдавии объявило в розыск мужа российской певицы Жасмин

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск бизнесмена, лидера партии «Шор» Илана Шора. Об этом сообщается на сайте ведомства. Шор также с 2011 года является мужем российской певицы Жасмин.

Уточняется, что ответственность за исполнение решения возложили на Генеральный инспекторат полиции при МВД.

В мае 2015 года Шор был задержан по обвинению в махинациях по выводу $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. В 2012 году эти банки выдали сомнительные кредиты на сумму примерно $740 млн, что привело к их переходу под контроль злоумышленников.

Тогда же Шор явился с повинной и рассказал, что за благоприятствование бизнесу бывшему премьер-министру Владимиру Филату передал $250 млн. На основании его показаний Филата приговорили к девяти годам тюрьмы.

В 2017 году суд приговорил Шора к семи с половиной годам заключения по обвинению в банковском мошенничестве, однако, обжаловав решение, бизнесмен был помещен под контроль с отсутствием права покидать Молдавию. В июне 2019 года стало известно, что Илан Шор покинул Молдавию вместе с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.