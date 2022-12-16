ЕС опубликовал список попавших под новые санкции россиян и организаций

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 15:58
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 22:00
Брат губернатора Подмосковья вышел из уставного капитала «Русагро» Бизнес, 21:59
В профсоюзе игроков НХЛ признали Овечкина игроком недели Спорт, 21:57
Зачем лазеры и беспилотники нужны для производства металлов РБК и Норникель, 21:48
ООН осудила покушение на главу «Русского дома» в ЦАР Политика, 21:45
Как привлечь нужную вам аудиторию: инструменты, каналы, кейсы РБК и МТС, 21:42
Песков назвал чушью данные WSJ о поручении Кадырову убить Зеленского Политика, 21:39
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Футболист ЦСКА отправился в аренду в бразильский «Атлетико Минейро» Спорт, 21:37
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 21:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:34
Минюст признал иноагентами Таратуту и Дмитрия Давыдова Политика, 21:32
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 21:13
ЕС опубликовал список попавших под новые санкции россиян и организаций Политика, 21:00
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 20:49
Война санкций ,  
0 

ЕС опубликовал список попавших под новые санкции россиян и организаций

ЕС ввел санкции против Григория Лепса, Никиты Михалкова и Бориса Корчевникова
Валентина Терешкова
Валентина Терешкова (Фото: РИА Новости)

В официальном журнале Европейского союза опубликовано (pdf) содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничения.

Санкции введены против Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций.

Под персональными санкциями, в частности, оказались:

  • депутаты Госдумы: Валентина Терешкова, Анатолий Грешневиков, Лариса Буранова, Алексей Волоцков, Максим Гулин, Владимир Гутенев, Елена Драпеко, Павел Завальный, Виктор Заварзин, Ольга Занко, Дмитрий Кобылкин, Эдуард Кузнецов, Владимир Новиков, Марат Нуриев, Дмитрий Саблин, Татьяна Соломатина, Андрей Свинцов, Александр Толмачев, Анастасия Удальцова, Сайгидпаша Умаханов;
  • члены Совфеда: Виктор Кресс, Сергей Лукин, Арсен Каноков, Елена Авдеева, Сергей Брилка, Дмитрий Василенко, Максим Кавджарадзе, Виталий Назаренко, Ильяс Умаханов, Андрей Денисов, Александр Жуков, Александр Некрасов, Игорь Панченко, Виктор Шептий, Андрей Шохин, Николай Любимов, Владимир Чижов, Валерий Радаев, Александр Шендерюк-Жидков, Александр Русаков, Александр Терентьев, Сергей Иванов;
  • вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Алексей Оверчук;
  • министры: Александр Куренков (глава МЧС), Ольга Любимова (Минкультуры), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Александр Козлов (Минприроды), Максут Шадаев (Минцифры), Антон Котяков (Минтруда), Константин Чуйченко (Минюст);
  • журналисты и медиаменеджеры: гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин и его заместитель Михаил Тукмачев, главный редактор этого телеканала Михаил Фролов, гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и судьи Гадис Гаджиев, Сергей Казанцев, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Людмила Жаркова, Андрей Бушев;
  • дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина, а также его двоюродный брат, первый замглавы администрации Чечни Турпал-Али Ибрагимов;
  • помощник президента Максим Орешкин;
  • главы российских регионов: Андрей Воробьев (Московская область); Андрей Чибис (Мурманская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Травников (Новосибирская область);
  • чиновники новых регионов: замминистра культуры ЛНР Василий Носков, замминистра связи ДНР Денис Курашов, министр доходов и сборов ДНР Дмитрий Шмелев, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов, министр энергетики ЛНР Константин Завизенов;
  • режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущий Борис Корчевников.

Санкции также введены против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов.

Кроме того, под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Нужно ли платить налог при беспроцентном займе между компаниями
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков
Теги
ЕС санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter