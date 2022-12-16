ЕС ввел санкции против Григория Лепса, Никиты Михалкова и Бориса Корчевникова

ЕС опубликовал список попавших под новые санкции россиян и организаций

Валентина Терешкова (Фото: РИА Новости)

В официальном журнале Европейского союза опубликовано (pdf) содержание девятого пакета санкций против России вместе со списком всех физических и юридических лиц и организаций, в отношении которых вводятся ограничения.

Санкции введены против Роскомнадзора, Вооруженных сил России, Росгвардии, ВДВ, ВМФ и Сил специальных операций.

Под персональными санкциями, в частности, оказались:

депутаты Госдумы: Валентина Терешкова, Анатолий Грешневиков, Лариса Буранова, Алексей Волоцков, Максим Гулин, Владимир Гутенев, Елена Драпеко, Павел Завальный, Виктор Заварзин, Ольга Занко, Дмитрий Кобылкин, Эдуард Кузнецов, Владимир Новиков, Марат Нуриев, Дмитрий Саблин, Татьяна Соломатина, Андрей Свинцов, Александр Толмачев, Анастасия Удальцова, Сайгидпаша Умаханов;

члены Совфеда: Виктор Кресс, Сергей Лукин, Арсен Каноков, Елена Авдеева, Сергей Брилка, Дмитрий Василенко, Максим Кавджарадзе, Виталий Назаренко, Ильяс Умаханов, Андрей Денисов, Александр Жуков, Александр Некрасов, Игорь Панченко, Виктор Шептий, Андрей Шохин, Николай Любимов, Владимир Чижов, Валерий Радаев, Александр Шендерюк-Жидков, Александр Русаков, Александр Терентьев, Сергей Иванов;

вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Алексей Оверчук;

министры: Александр Куренков (глава МЧС), Ольга Любимова (Минкультуры), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Александр Козлов (Минприроды), Максут Шадаев (Минцифры), Антон Котяков (Минтруда), Константин Чуйченко (Минюст);

журналисты и медиаменеджеры: гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин и его заместитель Михаил Тукмачев, главный редактор этого телеканала Михаил Фролов, гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и судьи Гадис Гаджиев, Сергей Казанцев, Сергей Князев, Александр Кокотов, Лариса Красавчикова, Сергей Маврин, Николай Мельников, Людмила Жаркова, Андрей Бушев;

дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карина, а также его двоюродный брат, первый замглавы администрации Чечни Турпал-Али Ибрагимов;

помощник президента Максим Орешкин;

главы российских регионов: Андрей Воробьев (Московская область); Андрей Чибис (Мурманская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Травников (Новосибирская область);

чиновники новых регионов: замминистра культуры ЛНР Василий Носков, замминистра связи ДНР Денис Курашов, министр доходов и сборов ДНР Дмитрий Шмелев, министр промышленности и торговли ЛНР Тимур Саматов, министр энергетики ЛНР Константин Завизенов;

режиссер Никита Михалков, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), телеведущий Борис Корчевников.

Санкции также введены против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов.

Кроме того, под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ.

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