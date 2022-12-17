МИД счел преждевременной турецкую наземную операцию в Сирии

Россия считает возможную наземную операцию Турции в Сирии преждевременной, так как она может привести к эскалации, сказали в МИДе. Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции к наземной операции в Сирии для «борьбы с терроризмом»

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Россия считает наземную операцию, которую планирует Турция, преждевременной, так как подобный шаг может вызвать дальнейшую эскалацию, заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента российского МИДа Юрий Пилипсон.

Москва с пониманием относится «к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ», но считает необходимым не нарушать территориальную целостность и суверенитет Сирии, сказал дипломат.

Он добавил, что, по мнению российского МИДа, подобная операция «является преждевременной, может привести к дальнейшей эскалации обстановки, стимулировать сепаратистские настроения и обострить вооруженное противостояние». Профильные министерства России и Турции поддерживают контакты по этому поводу, подчеркнул Пилипсон.

Ранее, 20 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии и Ирака военной операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Анкара считает эту организацию террористической и считает ее ответственной за теракт на улице Истикляль в центре Стамбула. 13 ноября там взорвалась бомба, в результате погибли шесть человек, не менее 81 пострадали. Курды причастность к произошедшему отрицают.

В рамках операции Турция наносила по подконтрольным курдам районам удары с воздуха. Целями операции Анкара называла предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Эрдоган 23 ноября допустил привлечение к операции сухопутных войск Турции, в том числе солдат и танков.

В декабре Эрдоган заявил о возможном начале наземной операции в Сирии для «борьбы с терроризмом». Он назвал ее целью создание 30-километровой линии безопасности. Анкара хотела бы наладить взаимодействие с Москвой и Дамаском в этом вопросе, подчеркнул глава государства.

Президент Турции не исключал начала переговоров с сирийским коллегой Башаром Асадом, «когда придет время». 15 декабря он предложил президенту России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием главы Сирии. Перед этим должны состояться переговоры представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел трех стран, пояснил свою позицию Эрдоган.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов после этого заявил, что Москва позитивно оценивает предложение Эрдогана.