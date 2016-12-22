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Лавров пообещал не воевать с Украиной
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Лавров пообещал не воевать с Украиной
Украинский кризис, 12:14
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Лавров пообещал не воевать с Украиной
По его словам, сейчас с Киевом воюет русскоязычное население Украины. Москве, подчеркнул министр, важно сохранить отношения с соседней страной
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия не воюет и не собирается воевать с Украиной. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что в настоящее время с украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Министр подчеркнул, что Москва имеет отношения с украинским государством, которое для нее «гораздо важнее» оказавшегося в 2014 году у власти в Киеве режима.

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«Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима.<...> Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю», — заключил глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о затянувшемся вооруженном конфликте на востоке Украины, Лавров отметил, что всем задействованным сторонам необходимо придерживаться минских договоренностей. По его мнению, им нет альтернативы.

Он предупредил, что Украина готовит новые военные провокации. «Наши спецслужбы принимают меры, чтобы подобных эксцессов не происходило», — добавил министр.

На вопрос, почему Россия не признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Лавров заявил, что, совершив этот шаг, Москва потеряет отношения с остальной Украиной, которая, подчеркнул он, останется в руках «нацистов».

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Новое обострение отношений России и Украины произошло в конце ноября неподалеку от Керченского пролива. По данным ФСБ, три украинских военных корабля без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на требования пограничников остановиться. В итоге они были обстреляны, задержаны и отбуксированы в Керчь, а все украинские моряки арестованы.

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Киев назвал случившееся агрессией и ввел в некоторых регионах военное положение до конца декабря. После инцидента в Керченском проливе к границе с Россией Киев перебросил дополнительные военно-десантные силы для «адекватного ответа на действия агрессора».

Автор: Анна Трунина.
Теги: Сергей Лавров , Украина , украинский конфликт , МИД России
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