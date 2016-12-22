Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией

Поздравляя военнослужащих с Днем вооруженных сил Украины, Порошенко в своем Twitter рассказал о наращивании войсковой группировки для «адекватного ответа на действия агрессора». «В рамках этого процесса боевые части и подразделения передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы», — сказал глава украинского государства.
В качестве примера Порошенко назвал переброску десантно-штурмовой бригады с военного аэродрома в Житомирской области на «важные в оборонном значении направления».
«Вглядываясь в закаленные, мужественные лица наших воинов, еще раз убеждаюсь: никому не удастся одолеть Украину», — выразил уверенность глава государства.
4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года». По его словам, об этом свидетельствуют спутниковые снимки и данные разведки.
Порошенко также говорил намерении России «расширить оккупацию Украины» и «захватить Мариуполь и Бердянск». Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление «абсолютно беспочвенным».заявили, что речь шла о провокации и нарушении государственной границы.