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Порошенко назвал условие для снятия военного положения
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Порошенко назвал условие для снятия военного положения
Политика, 19:35
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Порошенко назвал условие для снятия военного положения

Власти Украины не будут продлевать режим военного положения в стране, если не произойдет «широкомасштабная агрессия» со стороны России. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

«Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет», — заявил Порошенко.

После того как режим военного положения перестанет действовать, в стране начнется подготовка к президентским выборам 31 марта, добавил он.

Половина россиян сочла нужным ответ на введение Киевом военного положения
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Военное положение было введено 26 ноября в десяти областях Украины сроком на 30 дней. Поводом для этого стал инцидент с участием украинских и российских кораблей в Керченском проливе. Накануне ФСБ заявила, что украинские моряки были задержаны за нарушение российской границы. Позже задержанных арестовали. Украинская сторона утверждает, что Россия была предупреждена о маневрах, и считает инцидент актом агрессии. В Москве произошедшее расценили как провокацию.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Как ранее заявлял Порошенко, на время действия военного положения будут ограничены права россиян. В частности, в страну ограничили въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 9 декабря с начала действия положения в страну не пустили 900 россиян.
Теги: военное положение , Украина , Петр Порошенко
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