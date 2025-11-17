На АЗС ЛУКОЙЛа в Азербайджане перестали принимать карты из-за санкций США

На заправках ЛУКОЙЛа в Азербайджане принимают только наличные, пишут Minval и Haqqin. Ситуация связана с санкциями США, сообщил представитель компании. Он назвал проблему технической, сказав, что ее устранят в ближайшее время

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На АЗС ЛУКОЙЛа в Азербайджане перестали принимать карты, оплата возможна только наличными, передают местные издания Minval и Haqqin. В офисе компании в ответ на запрос ответили, что это связано с санкциями США.

«На данный момент терминалы не функционируют. Мы не можем назвать точные сроки восстановления, но уверены, что ситуация временная», — цитирует Minval представителя компании.

Он добавил, что проблема носит технический характер и будет решена в ближайшее время.

РБК направил запрос в «ЛУКОЙЛ-Азербайджан».

США ввели дополнительные санкции против ЛУКОЙЛа в октябре. Вашингтон объяснял это решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Изначально управление американского Минфина по контролю за иностранными активами выдало разрешение на транзакции, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа, до 22 ноября, позже этот срок был продлен до 13 декабря.

После введения санкций ЛУКОЙЛ объявил, что нефтетрейдер Gunvor предложил выкупить зарубежные активы компании, но сделка не состоялась после того, как против нее выступили власти США.

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов, позже говорили в компании, там пообещали объявить о сделке «после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов». Источники Reuters сообщали, что вариант покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа рассматривает инвестиционный фонд Carlyle.