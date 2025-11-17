 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

На АЗС ЛУКОЙЛа в Азербайджане перестали принимать карты из-за санкций США

Сюжет
Война санкций
На заправках ЛУКОЙЛа в Азербайджане принимают только наличные, пишут Minval и Haqqin. Ситуация связана с санкциями США, сообщил представитель компании. Он назвал проблему технической, сказав, что ее устранят в ближайшее время
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 924,5 -3,71% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На АЗС ЛУКОЙЛа в Азербайджане перестали принимать карты, оплата возможна только наличными, передают местные издания Minval и Haqqin. В офисе компании в ответ на запрос ответили, что это связано с санкциями США.

«На данный момент терминалы не функционируют. Мы не можем назвать точные сроки восстановления, но уверены, что ситуация временная», — цитирует Minval представителя компании.

Он добавил, что проблема носит технический характер и будет решена в ближайшее время.

РБК направил запрос в «ЛУКОЙЛ-Азербайджан».

В Ираке заявили о задержке зарплат на месторождении ЛУКОЙЛа
Экономика
Фото:lukoil.ru

США ввели дополнительные санкции против ЛУКОЙЛа в октябре. Вашингтон объяснял это решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Изначально управление американского Минфина по контролю за иностранными активами выдало разрешение на транзакции, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа, до 22 ноября, позже этот срок был продлен до 13 декабря.

После введения санкций ЛУКОЙЛ объявил, что нефтетрейдер Gunvor предложил выкупить зарубежные активы компании, но сделка не состоялась после того, как против нее выступили власти США.

ЛУКОЙЛ ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежных активов, позже говорили в компании, там пообещали объявить о сделке «после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов». Источники Reuters сообщали, что вариант покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа рассматривает инвестиционный фонд Carlyle.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
Азербайджан ЛУКОЙЛ АЗС автозаправка
Материалы по теме
FT назвала принявших решение «убить» сделку ЛУКОЙЛа и Gunvor
Бизнес
Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом ЛУКОЙЛа
Бизнес
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Премьер Ирака обсудил с Алекперовым санкции США против ЛУКОЙЛа Бизнес, 18:25
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины Экономика, 18:22
Какой ресторан выбрать: сет в честь Костромы, велнес-меню и гастротеатр Стиль, 18:18
Бастрыкин запросил разрешения на дела о взятках против еще двух судей Общество, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Флагман британского флота впервые перейдет под прямое командование НАТО Политика, 18:05
Пол Маккартни записал немой трек в знак протеста против ИИ в музыке Технологии и медиа, 18:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Блогер Джейк Пол проведет бой с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа Спорт, 18:01
Tank 400 получит в России голосовой помощник и сервисы «Яндекса» Авто, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Глава союза промышленников Запорожья задержан за посредничество во взятке Политика, 17:54
ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81 Инвестиции, 17:53
Гид по Ташкенту: где жить, где есть, что посмотреть Стиль, 17:48
Медведев назвал условие завершения военной операции Политика, 17:48