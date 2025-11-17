Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Президент США Дональд Трамп поддержал принятие законопроекта с «сокрушительными» санкциями против России и допустил включение в него Ирана, передает Reuters.
«Любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет подвергнута очень жестким санкциям. <...> Они могут добавить к этому Иран», — сказал американский лидер.
Речь идет о законопроекте, предложенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.
В Минфине заявили, что в случае введения «сокрушительных санкций» Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров.
Сенаторы планировали принять меры до саммита G7, который проходил в середине июня 2025 года, но продвижение законопроекта временно приостановили на фоне заявлений Трампа об урегулировании конфликта России и Украины.
Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн в октябре заявил, что рассмотрение инициативы поставлено на паузу до встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. О встрече лидеры договорились во время телефонного разговора 16 октября, ожидалось, что она пройдет в Будапеште. Точная дата не называлась.
Однако Трамп через неделю объявил, что отменил встречу. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — объяснил он.
Путин сказал, что встреча скорее отложена, чем отменена.
Тьюн говорил, что республиканцы готовы вынести законопроект с санкциями на голосование, но сделают это «в координации с Белым домом».
Politico писало, что принятие этой инициативы может нарушить связи США с основными торговыми партнерами, включая Европу.
Москва считает санкции Запада незаконными. В Кремле отмечали, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».
