Economist: у Украины без поддержки ЕС могут закончиться деньги уже в 2026 году

Два из трех основных источников финансирования — ассигнования США и внутренние заимствования — постепенно иссякают, и если ситуация не изменится, деньги у Киева без поддержки ЕС кончатся в феврале, пишет The Economist

Украина уже столкнулась с сильнейшим финансовым кризисом, и, если ничего не изменится, деньги у страны без финансирования от ЕС закончатся к концу февраля 2026 года, пишет журнал The Economist.

По оценке издания, к концу 2025 года оборонные расходы Украины с момента начала конфликта, отраженные в бюджете, с учетом поставок западного вооружения и военных грантов составят около $360 млрд. Только в 2025 году размер расходов на ведение боевых действий составит $100-110 млрд, эта сумма рекордна и равна половине ВВП страны, пишет журнал.

Ресурс двух из трех ключевых источников финансирования Украины, а именно — получение денег от США и внутренние заимствования — постепенно иссякает, пишет The Economist. Последним источником средств после прихода к власти в США президента Дональда Трампа и прекращения ежемесячных ассигнований от Вашингтона издание называет Европу.

Журнал ранее подсчитал, что для ведения боевых действий в течение следующих четырех лет (2026-2029) Украине потребуется еще около $389 млрд как в виде прямого финансирования, так и в форме поставок вооружений. Такая сумма даст ей возможность вооружать армию и поддерживать свою экономику, писало издание.

Польский премьер Дональд Туск говорил, что, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, Киев сможет вести боевые действия еще два-три года. Вместе с тем, Украина надеется, что они не затянутся на десятилетие, приводил слова главы государства премьер-министр.

Россия осуждает любую помощь Украине, как военную, так и финансовую. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что конфликт с Киевом может закончиться в течение года.

Госдолг Украины уже в мае 2025-года приближался к 100% ВВП, к концу августа он достиг $192,71 млрд, сообщало Министерство финансов страны. В ведомстве, однако, подчеркивали, что Киев не будет отдавать долги партнерам в ближайшие 30 лет, поскольку занимал на льготных условиях.

Крупнейшим внешним кредитором Украины, по данным Минфина страны, выступает Евросоюз.