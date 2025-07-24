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Политика ,  
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FT рассказала, кто подтолкнул Трампа изменить позицию в отношении России

FT: Трамп изменил позицию по отношению к России под влиянием Рубио

Президент США Дональд Трамп поменял позицию по отношению к России, Китаю, Ирану и Венесуэле под воздействием госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники из окружения Рубио.

«По Китаю, России, Украине и Ирану вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире. И во многом это благодаря советам высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — рассказал друг госсекретаря США и его бывший помощник.

Рубио назвал вариант дальнейших действий США в отношении России
Политика
Марко Рубио

Сторонники Рубио, с которыми поговорила FT, утверждают, что в вопросах внешней политики он не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту.

В этом контексте Рубио повлиял на Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла,

FT также пишет, что Рубио, став членом администрации США, начал проводить политику, которая шла вразрез с его прежним убеждением о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам. Издание напоминает о масштабной реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID) и ужесточении риторики Рубио в отношении мигрантов.

О том, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России из-за Рубио, ранее также писала The Telgraph. По данным издания, ключевую роль в этом также сыграл спрецпредставитель главы государства по Украине Кит Келлог. Как утерждала газета, «ястребы-республиканцы» работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к конфронтационной позиции с Москвой, в течение нескольких месяцев.

Трамп в последние несколько недель ужесточил свою риторику в адрес Москвы. 14 июля в присутствии сотрудников своей администрации он заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

Материал дополняется

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио Дональд Трамп Китай Венесуэла Иран
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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