FT рассказала, кто подтолкнул Трампа изменить позицию в отношении России

Президент США Дональд Трамп поменял позицию по отношению к России, Китаю, Ирану и Венесуэле под воздействием госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники из окружения Рубио.

«По Китаю, России, Украине и Ирану вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире. И во многом это благодаря советам высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — рассказал друг госсекретаря США и его бывший помощник.

Сторонники Рубио, с которыми поговорила FT, утверждают, что в вопросах внешней политики он не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту.

В этом контексте Рубио повлиял на Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла,

FT также пишет, что Рубио, став членом администрации США, начал проводить политику, которая шла вразрез с его прежним убеждением о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам. Издание напоминает о масштабной реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID) и ужесточении риторики Рубио в отношении мигрантов.

О том, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России из-за Рубио, ранее также писала The Telgraph. По данным издания, ключевую роль в этом также сыграл спрецпредставитель главы государства по Украине Кит Келлог. Как утерждала газета, «ястребы-республиканцы» работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к конфронтационной позиции с Москвой, в течение нескольких месяцев.

Трамп в последние несколько недель ужесточил свою риторику в адрес Москвы. 14 июля в присутствии сотрудников своей администрации он заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

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