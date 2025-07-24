FT рассказала, кто подтолкнул Трампа изменить позицию в отношении России
Президент США Дональд Трамп поменял позицию по отношению к России, Китаю, Ирану и Венесуэле под воздействием госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники из окружения Рубио.
«По Китаю, России, Украине и Ирану вы видите активизацию американской внешней политики и подтверждение роли Америки в мире. И во многом это благодаря советам высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе», — рассказал друг госсекретаря США и его бывший помощник.
Сторонники Рубио, с которыми поговорила FT, утверждают, что в вопросах внешней политики он не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту.
В этом контексте Рубио повлиял на Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла,
FT также пишет, что Рубио, став членом администрации США, начал проводить политику, которая шла вразрез с его прежним убеждением о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам. Издание напоминает о масштабной реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID) и ужесточении риторики Рубио в отношении мигрантов.
О том, что Трамп изменил свою позицию по отношению к России из-за Рубио, ранее также писала The Telgraph. По данным издания, ключевую роль в этом также сыграл спрецпредставитель главы государства по Украине Кит Келлог. Как утерждала газета, «ястребы-республиканцы» работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к конфронтационной позиции с Москвой, в течение нескольких месяцев.
Трамп в последние несколько недель ужесточил свою риторику в адрес Москвы. 14 июля в присутствии сотрудников своей администрации он заявил, что недоволен Россией, и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Тогда же президент США пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ