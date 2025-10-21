 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Лавров заявил, что Москва не изменила позицию после саммита на Аляске

Лавров: Россия не изменила позиции после саммита на Аляске
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Позиция России по Украине не изменилась после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске», — сообщил Лавров журналистам.

Лавров назвал главную тему телефонного разговора с Рубио
Политика
Сергей Лавров

Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин подчеркнул, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.

Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже. Главной темой обсуждения двух лидеров стал украинский кризис. Они не достигли соглашения по нему, но отметили продуктивность переговоров.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, этот «шаг навстречу» связан с тем, что США «должны получить от блока европейцев и украинцев».

О проведении новой встречи в Будапеште Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 16 октября, ее дата пока неизвестна.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Сергей Лавров МИД Россия Аляска Дональд Трамп Владимир Путин
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Польша отказалась гарантировать свободный пролет борта Путина в Венгрию
Политика
Песков ответил на вопрос об участии Зеленского в саммите Путина и Трампа
Политика
Трамп заявил Зеленскому, что приоритет — прекращение огня, а не земли
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште Политика, 15:12
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44