Лавров заявил, что Москва не изменила позицию после саммита на Аляске
Позиция России по Украине не изменилась после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске», — сообщил Лавров журналистам.
Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин подчеркнул, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.
Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже. Главной темой обсуждения двух лидеров стал украинский кризис. Они не достигли соглашения по нему, но отметили продуктивность переговоров.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, этот «шаг навстречу» связан с тем, что США «должны получить от блока европейцев и украинцев».
О проведении новой встречи в Будапеште Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 16 октября, ее дата пока неизвестна.
