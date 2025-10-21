Лавров: Россия не изменила позиции после саммита на Аляске

Лавров заявил, что Москва не изменила позицию после саммита на Аляске

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Позиция России по Украине не изменилась после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске», — сообщил Лавров журналистам.

Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин подчеркнул, что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.

Путин встретился с Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже. Главной темой обсуждения двух лидеров стал украинский кризис. Они не достигли соглашения по нему, но отметили продуктивность переговоров.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в Анкоридже Путин пошел на «определенные уступки», связанные с урегулированием конфликта на Украине. По его словам, этот «шаг навстречу» связан с тем, что США «должны получить от блока европейцев и украинцев».

О проведении новой встречи в Будапеште Путин и Трамп договорились в ходе телефонного разговора 16 октября, ее дата пока неизвестна.