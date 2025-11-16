Ушаков заявил, что встречу Путина с Трампом отложили «на какое-то время»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Администрация Президента России)

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа отложена, контакты по этой теме продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал Ушаков.

Если президенты договорятся о встрече в Будапеште, многие «технические и политические» сложности организации саммита уйдут на второй план, пояснил чиновник.

В ходе телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу, так как, по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Премьер Венгрии Виктор Орбан 22 октября сообщил, что Будапешт продолжает подготовку встречи вопреки сообщениям о ее отмене.

Москва сохраняет «принципиальную готовность» провести эти переговоры, говорил ранее Ушаков.