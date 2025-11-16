 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков заявил, что встречу Путина с Трампом отложили «на какое-то время»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Администрация Президента России)

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа отложена, контакты по этой теме продолжаются, заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом встречу на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал Ушаков.

Если президенты договорятся о встрече в Будапеште, многие «технические и политические» сложности организации саммита уйдут на второй план, пояснил чиновник.

Песков оценил значимость саммита G20 в отсутствие Путина, Трампа и Си
Политика
Фото:Siphiwe Sibeko / Reuters

В ходе телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу, так как, по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Премьер Венгрии Виктор Орбан 22 октября сообщил, что Будапешт продолжает подготовку встречи вопреки сообщениям о ее отмене.

Москва сохраняет «принципиальную готовность» провести эти переговоры, говорил ранее Ушаков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом
Политика
Зеленский связал отмену саммита в Будапеште со своей встречей с Трампом
Политика
Ушаков назвал основу для переговоров с США по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Бойцу запретили посещать турниры UFC после драки с командой Нурмагомедова Спорт, 12:58
СК завел дело после обнаружения останков ребенка в Гольяновском пруду Общество, 12:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Украина договорилась о поставках газа из Греции Политика, 12:49
В Петербурге умер 27-летний актер дубляжа Петр Вечерков Общество, 12:46
Инструмент для профи: как меняются закупки оборудования для бизнеса Отрасли, 12:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 12:45
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка Общество, 12:44
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 12:38
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:34
«Раскатал в одну калитку». Как оценили второй титул Махачева в UFC Спорт, 12:34
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Ушаков заявил, что встречу Путина с Трампом отложили «на какое-то время» Политика, 12:29