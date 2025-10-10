Путин раскрыл президентам стран СНГ итоги встречи на Аляске

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Душанбе.

«Я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах [встречи на Аляске], которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — подчеркнул Путин.

Заседание Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит во Дворце нации в Душанбе. На саммите решат вопрос об учреждении СНГ+, сообщила российская сторона.

Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. Одной из тем обсуждения двух лидеров стал украинский кризис.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине.