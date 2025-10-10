 Перейти к основному контенту
Саммит Путина и Трампа на Аляске⁠,
0

Путин раскрыл президентам стран СНГ итоги встречи на Аляске

Путин: Россия положительно оценивает итоги встречи на Аляске
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Душанбе.

«Я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах [встречи на Аляске], которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», — подчеркнул Путин.

Заседание Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит во Дворце нации в Душанбе. На саммите решат вопрос об учреждении СНГ+, сообщила российская сторона.

Песков рассказал о «живом импульсе» по Украине после саммита на Аляске
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп&nbsp;

Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. Одной из тем обсуждения двух лидеров стал украинский кризис.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Владимир Путин Дональд Трамп Аляска СНГ Таджикистан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
