Путин объяснил, почему не видит угрозы в перевооружении НАТО
Россия не видит угрозы в перевооружении НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. РБК ведет трансляцию со встречи.
«Потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности. И мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но купируем все угрозы, которые будут возникать», — объяснил Путин, почему не видит угрозы.
Также, по мнению Путина, повышение расходов на оборону в НАТО до 5% «не имеют никакого смысла».
«На протяжении веков на Запада время от времени возникал вопрос об угрозе со стороны России», — добавил Путин. «Удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику. На базе мнимой угрозы с востока можно было выколачивать деньги с налогоплательщиков. Он назвал заявления о возможности нападения России на НАТО невероятной ложью.
В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нисколько не угрожает НАТО.
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