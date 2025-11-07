Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России

У стран НАТО Европе не хватает ПВО, их количество необходимо увеличить примерно в пять раз, заявил генсек альянса﻿. В то же время он подчеркнул готовность НАТО к «разрушительному» ответу на возможную атаку

Марк Рютте (Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters)

Страны НАТО в Европе не обладают достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО), их количество необходимо увеличить в разы, заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью румынскому телеканалу Antena 3.

Журналист — продюсер телеканала Рад Тудор — задал генсеку альянса вопрос о нехватке в Румынии противоракетных систем и систем борьбы с беспилотниками, а также о том, что «территория НАТО находится в опасности».

«Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников. <...> На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%. Нам нужно в пять раз больше таких систем, в том числе, без сомнения, в Румынии», — ответил Рютте.

По его словам, по этим причинам НАТО приняло решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом, как подчеркнул Рютте, страны альянса «хорошо защищены». Он также пригрозил «разрушительной реакцией» в ответ на возможную атаку со стороны России.

В НАТО не раз говорили об опасениях по поводу возможного вооруженного противостояния с Россией. В Кремле отмечали, что странам НАТО надо показать Россию в виде «исчадия ада», чтобы мотивировать членов альянса увеличить базовый уровень расходов.

Летом страны альянса договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году с нынешних 2% ВВП. При этом в октябре Рютте призвал не преувеличивать возможности российских военных и отметил, что НАТО, по его оценке, проявляет сдержанность в конфронтации с Москвой.

Россия отвергает обвинения в подготовке к военному столкновению и подчеркивает, что не заинтересована в эскалации или конфликте с Североатлантическим альянсом. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью».

Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что практически все члены Евросоюза и НАТО объединились с целью нанесения стратегического поражения России, развязав против нее войну через «нацистский режим» в Киеве.