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Политика ,  
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В МИДе рассказали о планах России на фоне роста оборонных расходов НАТО

МИД: Россия будет готовиться к худшему на фоне повышения оборонных расходов НАТО
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: ТАСС)

Россия намерена «готовиться к худшему» на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону, заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Его цитирует «РИА Новости».

По словам дипломата, у Североатлантического альянса немало проблем и решения, в частности, принятые на июньском саммите в Гааге, в контексте экономической мощи стран — членов НАТО вызывают «большие сомнения».

«Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца», — сказал Грушко.

Он отметил, что Москве необходимо, не рассчитывая на это, обеспечивать собственную безопасность и обороноспособность.

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После саммита в Гааге в июне страны альянса официально взяли на себя обязательство к 2035 году довести совокупные оборонные траты до 5% ВВП. Новая планка включает 3,5% на «основные оборонные потребности» и еще 1,5% — на иные «связанные с обороной» расходы.

Однако до саммита ряд стран выражали сомнения относительно реальности такого уровня расходов. Внутри альянса возникли споры и по поводу того, что именно включать в «расходы»: так, Италия планирует подвести под оборонные расходы строительство моста на Сицилию, которое неоднократно откладывалось.

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Анастасия Лежепекова
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