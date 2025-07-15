В США затормозили законопроект о 500-процентных пошлинах против России

В США приостановили продвижение законопроекта о 500-процентных пошлинах на фоне заявлений Трампа о России. Сенат вернется к этому проекту, если президент сочтет его подходящим рычагом давления в переговорах

Джон Тьюн (Фото: Jacquelyn Martin / AP / ТАСС)

Сенат Соединенных Штатов остановил продвижение законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма, предусматривающего введение 500-процентных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн, пишет Politico.

Это решение было принято на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа об урегулировании конфликта России и Украины. «Похоже, что прямо сейчас президент попытаться сделать что-то из этого самостоятельно», — сказал Тьюн. Он подчеркнул, что если Трамп решит, что законопроект добавит нужные для переговоров рычаги, то Сенат вернется к этому проекту.

14 июля Трамп объявил о новых мерах против России на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут жесткие ограничения — пошлины в размере 100% — в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. По словам республиканца, США могут также поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.

В тот же день на встрече с генсеком НАТО Марко Рютте Трамп отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России, но пока не знает, понадобится ли это.

Тьюн ранеее заявлял о желании принять законопроект, который станет «очень сильным сигналом», поскольку «европейцы также ждут лидерства» от Соединенных Штатов, и выражал надежду, что закон будет принят сенатом до августовских каникул.

В законопроекте, который подготовил Грэм — один из ключевых союзников Дональда Трампа — говорится не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.