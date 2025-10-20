Сенат США отложил принятие проекта о санкциях до встречи Трампа и Путина

Сенатор Тьюн: принятие проекта о санкциях отложили до встречи Трампа и Путина

Капитолий, Вашингтон, США (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Рассмотрение законопроекта о санкциях против России в сенате отложено до встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил лидер республиканского большинства в верхгней палате Джон Тьюн, его слова передает Bloomberg.

«На данный момент мы как бы нажимаем кнопку паузы», — сказал он.

Речь идет об апрельском законопроекте, предложенном в США сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

Сенаторы планировали принять меры до саммита G7, который проходил в середине июня 2025 года, но продвижение законопроекта временно приостановили на фоне заявлений Трампа об урегулировании конфликта России и Украины.

Грэм говорил, что его законопроект с «сокрушительными» санкциями готовы поддержать свыше 80 из 100 членов сената, однако 4 августа верхняя палата конгресса ушла на каникулы, оставив введение новых санкций на усмотрение Трампа, который может сделать это президентским указом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых санкций заявил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет».

После телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште. По словам республиканца, его встреча с Путиным состоится в течение двух недель.

Песков также не исключил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже». До этого лидеры России и США встречались в середине августа на Аляске на базе в Анкоридже.

Материал дополняется