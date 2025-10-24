В сенате США допустили проведение «недели России» для обсуждения санкций

Грэм заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на Москву. По его словам, сенат США рассматривает возможность проведения «недели России» для рассмотрения законопроектов, связанных с давлением на нее

Сенат США может провести «неделю России», в ходе которой рассмотрит несколько законопроектов, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Грэм также заявил, что конгресс «должен продолжать» санкционное давление на Россию.

По данным издания, авторы законопроекта о масштабных санкциях в отношении России от обеих партий «надеются», что сенат готов рассмотреть их документ. Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь уже несколько месяцев добиваются проведения голосования по своему предложению ввести пошлины для стран, импортирующих российские энергоносители.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн заявил, что заинтересован в том, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение. «Мы пытаемся сделать это… совместно и в координации с Белым домом», — отметил он.

Тьют и Грэм, как отмечает издание, работали над устранением технических проблем в законопроекте, но работа замедлилась после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и объявления американского лидера о возможном саммите в Будапеште. Однако позже Трамп заявил, что отменил встречу, а Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Теперь сторонники более жесткой линии в отношении России хотят, чтобы сенат рассмотрел законопроект Грэма и Блюменталя, который поддержали более 80 человек.

«Нет никаких оправданий для задержек», — сказал Блюменталь.

Тьют сообщал, что Трамп «в целом» поддерживает законопроект, но есть положения, которые Белый дом хочет туда включить. На этот счет ведутся переговоры.

Грэм и Блюменталь не исключили возможности рассмотрения других законопроектов, включая меры, позволяющие использовать замороженные российские активы для нужд Украины.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.

Москва считает санкции Запада незаконными. Песков отмечал, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».