Война санкций⁠,
0

В сенате США допустили проведение «недели России» для обсуждения санкций

Сюжет
Война санкций
Грэм заявил, что необходимо продолжать санкционное давление на Москву. По его словам, сенат США рассматривает возможность проведения «недели России» для рассмотрения законопроектов, связанных с давлением на нее
Линдси Грэм
Линдси Грэм (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Сенат США может провести «неделю России», в ходе которой рассмотрит несколько законопроектов, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Грэм также заявил, что конгресс «должен продолжать» санкционное давление на Россию.

По данным издания, авторы законопроекта о масштабных санкциях в отношении России от обеих партий «надеются», что сенат готов рассмотреть их документ. Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь уже несколько месяцев добиваются проведения голосования по своему предложению ввести пошлины для стран, импортирующих российские энергоносители.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн заявил, что заинтересован в том, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение. «Мы пытаемся сделать это… совместно и в координации с Белым домом», — отметил он.

Тьют и Грэм, как отмечает издание, работали над устранением технических проблем в законопроекте, но работа замедлилась после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и объявления американского лидера о возможном саммите в Будапеште. Однако позже Трамп заявил, что отменил встречу, а Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Теперь сторонники более жесткой линии в отношении России хотят, чтобы сенат рассмотрел законопроект Грэма и Блюменталя, который поддержали более 80 человек.

США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа
Политика
Фото:Юрий Кочетков / РИА Новости

«Нет никаких оправданий для задержек», — сказал Блюменталь.

Тьют сообщал, что Трамп «в целом» поддерживает законопроект, но есть положения, которые Белый дом хочет туда включить. На этот счет ведутся переговоры.

Грэм и Блюменталь не исключили возможности рассмотрения других законопроектов, включая меры, позволяющие использовать замороженные российские активы для нужд Украины.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что такие шаги приведут к судебному преследованию — как отдельных лиц, так и стран.

Москва считает санкции Запада незаконными. Песков отмечал, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Теги
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Сенат США санкции против России давление Politico
Линдси Грэм фото
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
