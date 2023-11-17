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Политика ,  
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Путин заявил, что представители ЛГБТ — тоже часть общества

Президент Путин: представители ЛГБТ — тоже часть общества
Представители секс-меньшинств — тоже часть общества и имеют право выигрывать в культурных конкурсах, заявил Путин на петербургском культурном форуме. Минюст потребовал признать «общественное движение ЛГБТ» экстремистским

Путин заявил, что представители ЛГБТ — тоже часть общества
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Представители ЛГБТ — тоже часть общества и имеют право выигрывать в конкурсах в сфере культуры, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По его словам, на разных культурных конкурсах в западных странах, чтобы выиграть, нужно либо рассказать, либо показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, «трансгендеров и... каких-то еще трансформаторов — много всяких названий».

«Но вот что я хотел бы сказать. Неожиданную вещь скажу. И они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему», — сказал Путин.

Президент добавил, что «равноправие должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры».

Ранее 17 ноября Минюст подал административное исковое заявление о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории России. Рассмотрение иска пройдет 30 ноября в Верховном суде.

Минюст потребовал признать «общественное движение ЛГБТ» экстремистским
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

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В конце 2022 года Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста — до этого закон ограничивал лишь пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Кроме того, было ужесточено наказание за подобную пропаганду среди несовершеннолетних. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет.

Нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. За распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

После этого Роскомнадзор начал блокировать сайты, посвященные ЛГБТ-тематике, среди которых были пиратские онлайн-кинотеатры с «фильмами с ЛГБТ-пропагандой». Претензии ведомства возникли и к легальным площадкам за «демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений».

Путин еще в 2020 году говорил, что в России не было и не будет дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации. По его словам, Москва выступает только против «навязывания» ценностей, поэтому в стране и был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации. «Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою судьбу», —заявлял тогда президент. В 2015 году Путин призывал людей различной ориентации «попроще» друг к другу относиться и заявлял, что сексуальная жизнь — это выбор каждого человека и его личное дело.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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