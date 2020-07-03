Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

В России не было и не будет дискриминации, в том числе по сексуальному признаку. Об этом заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент России Владимир Путин. Трансляция выступления Путина шла в эфире телеканала «Россия 24».

«Не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам», — сказал президент.

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