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Политика ,  
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Минюст потребовал признать «общественное движение» ЛГБТ экстремистским

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минюст подал административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — заявили в Минюсте.

Рассмотрение иска пройдет 30 ноября в Верховном суде.

Материал дополняется.

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