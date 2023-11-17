Минюст потребовал признать «общественное движение» ЛГБТ экстремистским
Минюст подал административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.
«В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — заявили в Минюсте.
Рассмотрение иска пройдет 30 ноября в Верховном суде.
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