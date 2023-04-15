Видеосервисы получили первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Московский театр снял спектакль со звездой «Сватов» Феклистовым Общество, 12:00
В столице Судана армия и силы быстрого реагирования начали перестрелку Политика, 11:55
В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта Общество, 11:47
В селе и поселке Курской области после обстрелов пропало электричество Политика, 11:42
Патриарх призвал молиться о справедливом мире для братских народов Политика, 11:39
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:33
Генштаб заявил о сохранении всех отсрочек для призывников Политика, 11:28
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Видеосервисы получили первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ Технологии и медиа, 11:00
Семь человек пострадали при въезде машины в толпу во Франции Общество, 10:57
Собянин анонсировал строительство магистрали на юго-востоке Москвы Город, 10:49
В НХЛ впервые в ХХI веке игрок стал лучшим по всем ведущим показателям Спорт, 10:49
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 10:47
Минобороны пообещало не делать «веерные рассылки» электронных повесток Политика, 10:42
МИД ответил на финскую петицию о закрытии консульства России на Аландах Политика, 10:39
Технологии и медиа ,  
0 

Видеосервисы получили первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ

Роскомнадзор начал наказывать онлайн-кинотеатры по закону об ЛГБТ
Два российских видеосервиса получили первые протоколы из-за нарушения нового закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям. Эксперты продолжают говорить о проблемах формулировок, а также призывают ввести официальную экспертизу
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор выявил у онлайн-кинотеатров первые нарушения новых норм, касающихся полного запрета пропаганды ЛГБТ, сообщили РБК в ведомстве.

В отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV — уже составлены административные протоколы за демонстрацию несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены. За правонарушение юрлицам в соответствии с частью 2 статьи 6.21.2. КоАП, на которую сослались в Роскомнадзоре, грозит штраф от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Еще 15 подобных нарушений Роскомнадзор выявил у десятка других аудиовизуальных сервисов. Но о каких именно стримингах идет речь и какой контент не соответствовал новым нормам, представитель ведомства не уточнил: «По всем выявленным нарушениям также будут составлены административные протоколы».

РБК направил запросы представителям «ЭР-Телеком» (владеет Movix) и Peers.TV, а также в сервисы Okko, «Кинопоиск», Start и Kion. Принадлежащий «Газпром-Медиа» онлайн-кинотеатр Premier предупреждений от Роскомнадзора по поводу неисполнения норм закона, регулирующих демонстрацию ЛГБТ, не получал, заявили РБК в пресс-службе платформы. Представители «Иви» и Wink (последний принадлежит «Ростелекому») отказались от комментариев.

Почему онлайн-кинотеатры штрафуют за демонстрацию ЛГБТ

Сам по себе термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений» для российского законодательства — новшество. Поправки, в которых он впервые появился, были внесены в Госдуму в октябре 2022 года. Их соавторами выступили почти 400 депутатов. Уже в декабре их подписал президент России Владимир Путин. До этого закон ограничивал лишь пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Теперь же законом установлен полный запрет на такую пропаганду вне зависимости от возраста аудитории, а также демонстрацию таких отношений детям.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Как обманывают при покупке жилья в Дубае

Главной проблемой новых норм, по мнению руководителя практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov&Pevzner Ирины Остапчук, остается оценочный характер и нечеткость разграничения «пропаганды» и «демонстрации». Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблению и слишком широкому толкованию запрета. «Судебная практика по вопросу еще не сформировалась, хотя старая практика по предыдущей версии закона показывает, что правоприменители склонялись скорее к тому, чтобы признавать различные материалы скорее пропагандой, чем просто информацией», — считает Остапчук. Юрист напомнила, что Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете, но содержащиеся там формулировки, по ее словам, «во многом повторяют текст закона и не снимают неопределенность».

Новые нормы напрямую коснулись СМИ, книжной и рекламной отраслей, а также киноиндустрии, исключение депутаты сделали только для видеоигр, которые вывели из-под действия поправок. Против ужесточения запрета пропаганды и демонстрации ЛГБТ выступал почти весь медиарынок. Например, книгоиздатели говорили о риске снятия с продаж до 50% литературы из-за «размытых формулировок» ключевых понятий в тексте поправок. Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» вовсе скрыл часть книг для проверки еще до вступления закона в силу.

Впрочем, онлайн-кинотеатры, которых в большей степени касаются ужесточения, открыто против новых норм не выступали. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет «Иви», Start, Okko и еще несколько сервисов) Алексей Бырдин лишь писал письмо депутатам с предложением внести ЛГБТ-пропаганду в перечень оснований для блокировки онлайн-ресурсов Роскомнадзором.

Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, сейчас онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки».

Как онлайн-кинотеатры исполняют закон о запрете ЛГБТ

Сейчас онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки», пояснили РБК в Роскомнадзоре.

Фактически сразу после вступления поправок в силу из библиотек видеосервисов исчезли оскароносные «Горбатая гора» с Хитом Леджером и «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе. Владеющая правами на проекты HBO в России Amediateka вырезала большинство ЛГБТ-сцен и диалогов о нетрадиционных отношениях из «Игры престолов» и «Эйфории». В знаменитом сериале «Секс в большом городе» была изменена русская озвучка.

Как новые нормы повлияли на видеосервисы

Формально каких-либо существенных рисков для всей отрасли онлайн-кинотеатров из-за новых норм законодательства нет, поскольку контент с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений не носит в России подавляющий характер, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Реальным же, по его словам, является «риск этического или культурологического характера». «В принципе невозможно и неправильно с точки зрения как здравого смысла, так и духа права применять критерии пропаганды к художественному произведению, в котором априори присутствуют и авторский замысел, и вымысел, могут быть ярко выраженные отрицательные персонажи и самые разные авторские симпатии и оценки», — объясняет Добрынин.

Остапчук из Semenov&Pevzner, в свою очередь, правовые риски для крупнейших игроков рынка все же отмечает: в законе, по ее словам, отсутствует указание на то, как именно онлайн-кинотеатры должны ограничивать доступ несовершеннолетних к материалам с демонстрацией ЛГБТ. Из формулировок новых норм, как отмечает юрист, также следует, что владельцы таких сервисов должны сами мониторить весь свой контент. «На больших сервисах могут содержаться сотни часов контента, фильмов, сериалов, которые очень сложно и трудозатратно отсмотреть и оценить, — утверждает Остапчук. — Тем более когда критерии настолько широкие, что, скорее всего, потребуется экспертное заключение, чтобы понять, является ли тот или иной контент пропагандой или просто демонстрацией».

На эту проблему обращает внимание и глава InterMedia Евгений Сафронов: нежелательная ЛГБТ-тематика, по его мнению, не может быть определена органами власти по формальным критериям. «Необходим институт официальной экспертизы, но в стране его нет, а власти всех уровней боятся произнести слово «цензура», — объясняет специалист. Неофициальная экспертиза, по его словам, дорогая и может быть оспорена, «так что распространители произведений всех видов с недавних пор практикуют самоцензуру». Новые требования уже привели к сокращению объемов контента, причем, как утверждает Сафронов, «зачастую необоснованно, на всякий случай, для подстраховки». И если экономика отрасли в целом в этой связи «не особо страдает», то судебные издержки для отдельно взятых сервисов могут быть значимыми — вплоть до лишения лицензии, резюмирует глава InterMedia.

Ограничение демонстрации и запрет пропаганды ЛГБТ за почти четыре месяца с момента их вступления в силу уже сильно повлияли на рынок онлайн-кинотеатров, а также на киностудии, отмечает и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Ожидаемо, что пока не весь контент соответствует требованиям, так что выявлению нарушений Роскомнадзором я не удивлен, — отмечает эксперт. — Ответственность как со стороны производителей контента, так и со стороны платформ теперь выросла в разы, но всегда можно что-то пропустить».

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Роскомнадзор ЛГБТ онлайн-кинотеатры Игра престолов
Материалы по теме
Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter
Политика
Роскомнадзор объяснил блокировку Shutterstock
Технологии и медиа
Онлайн-кинотеатры потеряли за год половину голливудского контента
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter