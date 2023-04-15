Видеосервисы получили первые протоколы о нарушении закона об ЛГБТ

Два российских видеосервиса получили первые протоколы из-за нарушения нового закона о запрете демонстрации ЛГБТ детям. Эксперты продолжают говорить о проблемах формулировок, а также призывают ввести официальную экспертизу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор выявил у онлайн-кинотеатров первые нарушения новых норм, касающихся полного запрета пропаганды ЛГБТ, сообщили РБК в ведомстве.

В отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV — уже составлены административные протоколы за демонстрацию несовершеннолетним материалов, содержащих ЛГБТ-сцены. За правонарушение юрлицам в соответствии с частью 2 статьи 6.21.2. КоАП, на которую сослались в Роскомнадзоре, грозит штраф от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Еще 15 подобных нарушений Роскомнадзор выявил у десятка других аудиовизуальных сервисов. Но о каких именно стримингах идет речь и какой контент не соответствовал новым нормам, представитель ведомства не уточнил: «По всем выявленным нарушениям также будут составлены административные протоколы».

РБК направил запросы представителям «ЭР-Телеком» (владеет Movix) и Peers.TV, а также в сервисы Okko, «Кинопоиск», Start и Kion. Принадлежащий «Газпром-Медиа» онлайн-кинотеатр Premier предупреждений от Роскомнадзора по поводу неисполнения норм закона, регулирующих демонстрацию ЛГБТ, не получал, заявили РБК в пресс-службе платформы. Представители «Иви» и Wink (последний принадлежит «Ростелекому») отказались от комментариев.

Почему онлайн-кинотеатры штрафуют за демонстрацию ЛГБТ

Сам по себе термин «демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений» для российского законодательства — новшество. Поправки, в которых он впервые появился, были внесены в Госдуму в октябре 2022 года. Их соавторами выступили почти 400 депутатов. Уже в декабре их подписал президент России Владимир Путин. До этого закон ограничивал лишь пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Теперь же законом установлен полный запрет на такую пропаганду вне зависимости от возраста аудитории, а также демонстрацию таких отношений детям.

Главной проблемой новых норм, по мнению руководителя практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov&Pevzner Ирины Остапчук, остается оценочный характер и нечеткость разграничения «пропаганды» и «демонстрации». Это, в свою очередь, может привести к злоупотреблению и слишком широкому толкованию запрета. «Судебная практика по вопросу еще не сформировалась, хотя старая практика по предыдущей версии закона показывает, что правоприменители склонялись скорее к тому, чтобы признавать различные материалы скорее пропагандой, чем просто информацией», — считает Остапчук. Юрист напомнила, что Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете, но содержащиеся там формулировки, по ее словам, «во многом повторяют текст закона и не снимают неопределенность».

Новые нормы напрямую коснулись СМИ, книжной и рекламной отраслей, а также киноиндустрии, исключение депутаты сделали только для видеоигр, которые вывели из-под действия поправок. Против ужесточения запрета пропаганды и демонстрации ЛГБТ выступал почти весь медиарынок. Например, книгоиздатели говорили о риске снятия с продаж до 50% литературы из-за «размытых формулировок» ключевых понятий в тексте поправок. Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» вовсе скрыл часть книг для проверки еще до вступления закона в силу.

Впрочем, онлайн-кинотеатры, которых в большей степени касаются ужесточения, открыто против новых норм не выступали. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет «Иви», Start, Okko и еще несколько сервисов) Алексей Бырдин лишь писал письмо депутатам с предложением внести ЛГБТ-пропаганду в перечень оснований для блокировки онлайн-ресурсов Роскомнадзором.

Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, сейчас онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки».

Как онлайн-кинотеатры исполняют закон о запрете ЛГБТ Сейчас онлайн-сервисы обязаны исключать все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусматривать введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, «чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки», пояснили РБК в Роскомнадзоре. Фактически сразу после вступления поправок в силу из библиотек видеосервисов исчезли оскароносные «Горбатая гора» с Хитом Леджером и «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе. Владеющая правами на проекты HBO в России Amediateka вырезала большинство ЛГБТ-сцен и диалогов о нетрадиционных отношениях из «Игры престолов» и «Эйфории». В знаменитом сериале «Секс в большом городе» была изменена русская озвучка.

Как новые нормы повлияли на видеосервисы

Формально каких-либо существенных рисков для всей отрасли онлайн-кинотеатров из-за новых норм законодательства нет, поскольку контент с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений не носит в России подавляющий характер, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Реальным же, по его словам, является «риск этического или культурологического характера». «В принципе невозможно и неправильно с точки зрения как здравого смысла, так и духа права применять критерии пропаганды к художественному произведению, в котором априори присутствуют и авторский замысел, и вымысел, могут быть ярко выраженные отрицательные персонажи и самые разные авторские симпатии и оценки», — объясняет Добрынин.

Остапчук из Semenov&Pevzner, в свою очередь, правовые риски для крупнейших игроков рынка все же отмечает: в законе, по ее словам, отсутствует указание на то, как именно онлайн-кинотеатры должны ограничивать доступ несовершеннолетних к материалам с демонстрацией ЛГБТ. Из формулировок новых норм, как отмечает юрист, также следует, что владельцы таких сервисов должны сами мониторить весь свой контент. «На больших сервисах могут содержаться сотни часов контента, фильмов, сериалов, которые очень сложно и трудозатратно отсмотреть и оценить, — утверждает Остапчук. — Тем более когда критерии настолько широкие, что, скорее всего, потребуется экспертное заключение, чтобы понять, является ли тот или иной контент пропагандой или просто демонстрацией».

На эту проблему обращает внимание и глава InterMedia Евгений Сафронов: нежелательная ЛГБТ-тематика, по его мнению, не может быть определена органами власти по формальным критериям. «Необходим институт официальной экспертизы, но в стране его нет, а власти всех уровней боятся произнести слово «цензура», — объясняет специалист. Неофициальная экспертиза, по его словам, дорогая и может быть оспорена, «так что распространители произведений всех видов с недавних пор практикуют самоцензуру». Новые требования уже привели к сокращению объемов контента, причем, как утверждает Сафронов, «зачастую необоснованно, на всякий случай, для подстраховки». И если экономика отрасли в целом в этой связи «не особо страдает», то судебные издержки для отдельно взятых сервисов могут быть значимыми — вплоть до лишения лицензии, резюмирует глава InterMedia.

Ограничение демонстрации и запрет пропаганды ЛГБТ за почти четыре месяца с момента их вступления в силу уже сильно повлияли на рынок онлайн-кинотеатров, а также на киностудии, отмечает и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Ожидаемо, что пока не весь контент соответствует требованиям, так что выявлению нарушений Роскомнадзором я не удивлен, — отмечает эксперт. — Ответственность как со стороны производителей контента, так и со стороны платформ теперь выросла в разы, но всегда можно что-то пропустить».