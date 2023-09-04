Роскомнадзор начал блокировать сайты за ЛГБТ-контент

Роскомнадзор с 1 сентября заблокировал 23 сайта, которые не удалили ЛГБТ-контент спустя сутки после получения уведомления от ведомства. Из них пять сайтов посвящены тематике ЛГБТ, еще 18 — пиратские онлайн-кинотеатры

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Роскомнадзор начал блокировать сайты за материалы, посвященные тематике ЛГБТ. С 1 сентября регулятор направил 45 уведомлений с требованием удалить подобный контент, с 22 ресурсов материалы были удалены, сообщили РБК в ведомстве.

«23 сайта, не выполнившие требования ведомства по удалению запрещенных материалов, заблокированы. Из них 5 сайтов посвящены тематике ЛГБТ, 18 — это сайты пиратских онлайн-кинотеатров, распространяющие фильмы с ЛГБТ-пропагандой», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор напомнил, что за распространение материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете предусмотрена блокировка ресурса, а также административная ответственность

О том, что Роскомнадзор со 2 сентября начнет блокировать сайты, которые в течение суток после получения от ведомства уведомления не будут удалять ЛГБТ-контент, рассказал за день до этого замглавы ведомства Вадим Субботин. Он добавил, что 1 сентября на сайте регулятора открыта форма для подачи жалоб на сайты с подобными материалами.

В начале декабря прошлого года в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних). Речь идет о соцсетях, СМИ, кино, рекламе, видеоиграх.

Под пропагандой, как объясняли в Роскомнадзоре, будет пониматься «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление».

Нарушение запрета предусматривает штрафы до 400 тыс. руб., а также до 5 млн руб. для юридических лиц. Правительство внесло информацию, «пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола» в перечень контента, который будут включать в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.