В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах

Прага ввела санкции против бизнесмена в конце июня. Теперь чешские власти арестовали имущество Евтушенкова на $4,59 млн, передает местный телеканал CT24

Отель Savoy Westend в Карловых Варах (Фото: savoywestend.cz)

Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с российским предпринимателем, основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн), передает телеканал CT24. Чешские власти ввели санкции против Евтушенкова и его сына в конце июня.

По данным канала, речь идет об аресте пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах, куда в прошлые годы, как утверждается, ездили российские политики, бизнесмены и деятели культуры, некоторые из них теперь находятся под санкциями. В целом имущество Евтушенкова в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около $23 млн), утверждает телеканал.

Гостиница сейчас работает в ограниченном режиме и в ней продолжают принимать постояльцев, которые оплатили проживание до конца июня. Есть риск, что сотрудники потеряют работу, заявил телеканалу руководитель отеля.

Чехия ввела санкции против Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в конце июня. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в страну и проведение финансовых операций, а также заморозку активов. Чешские власти отмечали, что Евтушенков «имеет давние тесные отношения с высокопоставленными российскими чиновниками» и «способствует функционированию стратегических секторов экономики, которые являются важным источником доходов для российского правительства». Прага заявляла, что намерена предложить Брюсселю включить предпринимателя в санкционный список ЕС. Весной Евтушенков попал под санкции Великобритании.

Евтушенков — основатель и совладелец АФК «Система». Его состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд. Весной 2022 года он сократил свою долю в компании до 49,2%, передав 10% в ней сыну Феликсу и перестав быть контролирующим акционером. Вскоре Евтушенков-старший также покинул совет директоров АФК «Система».

Представитель «Системы» отказался прокомментировать сообщения об аресте имущества предпринимателя.